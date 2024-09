Il Monte celebra la porchetta. Cinque giorni da gustare

Spegne 60 candeline la sagra della porchetta e si prepara ad una grande festa per festeggiare l’ambito traguardo. A pochi giorni dal grande inizio al Monte è tutto pronto, anzi tutto apparecchiato intorno a sua maestà, la porchetta. Sarà lei - come potrebbe essere altrimenti? - al centro dcinque giorni di festa che prenderanno il via il 4 settembre per andare avanti fino l’8, giornata conclusiva in cui è previsto lo spettacolo pirotecnico per salutare l’edizione. Il centro storico della città del Sansovino sarà un’altra di quelle chicche che i cittadini metteranno in mostra per servire ai turisti che ogni anno arrivano a migliaia e migliaia. Il programma, dicevamo: articolato e variegato. Mercoledì 4 settembre va in scena ai giardini pensili la cena di gala della porchetta organizzata dagli chef savinesi uniti per una sera in un’unica brigata che delizierà i palati in una di quelle location più simboliche della città. Il 5 settembre ci sarà una cena con panini gourmet e poi tanta musica: dallo spettacolo di Danz’art al concerto Filarmonica Ario Gigli. Avvicinandosi al weekend, il 6 settembre è il turno del Gin in porchetta: una combo insolita ma che ha sempre convinto le papille gustative di chi ha assaggiato quelle leccornie. In piazza di monte poi ci sarà anche un’altra tavolata, stavolta con "I sapori dell’Aia", con piatti tipici della tradizione contadina. Sabato, si apre con la tradizionale porchetta bike per poi andare verso un altro banchetto "La corte dei sapori", in cui si potrà degustare le specialità tipiche della Valdichiana. Alle 16:30 ancora sport con il torneo nazionale della città di Monte San Savino del gioco del Pallone col Bracciale. Per la serata non cambiano i protagonisti perché i visitatori potranno ancora divertirsi con l’accostamento tra porchetta e gin e poi i classici stand per le vie del centro storico. Domenica 8 il grande finale. Si apre con la Rugata Savinese, la camminata non competitiva per poi lasciare spazio agli appassionati di vespa. Per mangiare doppio appuntamento: sia a pranzo che a cena con i panini gourmet e la musica della Dixie Band Street Parade a cui seguirà lo spettacolo pirotecnico per salutare l’edizione dei 60 anni. "Non ci sarà solo la nostra porchetta perchè in tutti i giorni di festa chi verrà in paese potrà trascorrere del tempo anche alle nostre visite guidate e alle mostre che verranno allestite", ci spiega Manola Donnini, presidente della Pro Loco di Monte San Savino. "Si tratta d un prodotto che fa conoscere la nostra comunità ben oltre i confini, direi che la porchetta è un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale", conclude il sindaco di Monte San Savino, Gianni Bennati. -