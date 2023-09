Arezzo, 6 settembre 2023 – Nel Comune di Marciano della Chiana torna il "Pacco Nascita," un gesto speciale dedicato a tutte le neo-mamme e neo-papà della nostra comunità.

L’iniziativa, già lanciata con successo due anni fa, rappresenta un modo affettuoso per accogliere i nuovi membri della nostra comunità, supportare le famiglie in questa meravigliosa avventura della genitorialità.

Il "Pacco Nascita" è un dono da parte di tutta l'Amministrazione Comunale di Marciano della Chiana per festeggiare l'arrivo di ogni nuovo cittadino pensato soprattutto per sottolineare l’importanza del tema della natalità, in particolar modo nella nostra regione e nel nostro territorio.

Mettere al mondo una nuova vita, è una sfida importante che richiede un supporto soprattutto da parte delle Istituzioni che devono mettere giovani coppie e non solo, nelle migliori condizioni per intraprendere questo passo fondamentale per il futuro di tutta la società.

All'interno di questo prezioso omaggio, i neo-genitori troveranno una selezione di prodotti per neonati generosamente donati da sponsor locali, che desideriamo sinceramente ringraziare per il loro impegno e contributo alla comunità.

“L'Amministrazione Comunale di Marciano della Chiana – commenta il Sindaco Maria De Palma - crede profondamente nella solidarietà e nell'importanza di costruire una comunità che sostiene e si prende cura delle proprie famiglie. Il ritorno del "Pacco Nascita" è un segno tangibile dell’impegno di tutta la Giunta, a creare un ambiente accogliente e inclusivo per tutti i cittadini.

Il tema della crescita demografica è centrale per il futuro della nostra società e come Istituzione, vogliamo fare la nostra parte per cercare di incentivare le nascite, offrendo un supporto alle nuove famiglie, facendo sentire la nostra vicinanza e il nostro sostegno.

Siamo quindi entusiasti di riprendere questa meravigliosa tradizione e di condividere con le neo mamme e i neo papà, la gioia di ogni nuova vita che inizia qui a Marciano della Chiana. L'Amministrazione Comunale è gratissima – conclude De Palma - per l'opportunità di celebrare insieme a questo importante capitolo nella vita dei nostri concittadini.”

“Oltre ai dolci e utili pensieri dei nostri sponsor – dichiara l’Assessore Leonardo Magi - il "Pacco Nascita" includerà un opuscolo informativo completo di tutte le informazioni tecniche e burocratiche necessarie per la registrazione del neonato, la scelta del pediatra, e molto altro ancora. Riteniamo che sia fondamentale offrire un supporto completo alle nuove famiglie, garantendo loro un avvio sereno nel percorso della genitorialità.”

Per ulteriori informazioni sul "Pacco Nascita" e su come riceverlo per nati 2023, vi invitiamo a contattare l'Ufficio Anagrafe del Comune di Marciano della Chiana. Per tutti i nuovi nati da settembre, il “Pacco Nascita” sarà consegnato direttamente al momento della registrazione del nuovo nato.