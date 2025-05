Naturalmente pianoforte e il pellegrinaggio

PRATOVECCHIO

La Carovana di Naturalmente Pianoforte, il cammino esperienziale che unisce musica, natura e arte, lungo alcuni dei tratti più suggestivi del Casentino sarà dedicata quest’anno a San Francesco. A 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature, La Carovana dal 18 al 20 luglio si fa pellegrinaggio: un modo per interrogarsi sul proprio passo, sul senso del tempo, sull’arte come via di attraversamento del mondo. E così dal passo della Calla fino al santuario della Verna, il sentiero diventa pagina aperta, da scrivere con lo sguardo, il respiro, le emozioni. L’iniziativa è promossa dall’associazione Pratoveteri in collaborazione con Aboca Edizioni. Giunta alla sua seconda edizione, come attività del festival Naturalmente Pianoforte e si distingue per la sua formula che unisce il cammino con incontri culturali e performance artistiche in spazi naturali. Guidati da Andrea Pellegrini, guida ambientale della Cooperativa Oros e da Nicola Doni, praticante di Stone Balancing e coordinatore dell’iniziativa, i partecipanti vivranno esperienze immersive: concerti acustici, presentazioni di libri, osservazioni del cielo, laboratori di stone balancing e riconoscimento di erbe spontanee.

Ogni momento è pensato per risvegliare l’attenzione, nutrire l’immaginazione e creare connessioni profonde. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio attraversato. Tra gli ospiti ci sono Isabella Turso, pianista e compositrice; gli autori di Aboca Edizioni: Franco Faggiani (nella foto), giornalista e autore di "Verso la libertà con un bagaglio leggero", Erika Maderna, saggista e storica della medicina antica, autrice di "La memoria nelle mani.