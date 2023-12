Natalina torna su TikTok: "Paura per le minacce"

di Gaia Papi

AREZZO

"Rieccomi, pronta con il mio mattarello a stendere ancora tante sfoglie". Nonna Natalina Moroni, la star 88enne di TikTok con milioni di visualizzazioni da tutto il mondo, è di nuovo in rete. Ieri l’assistenza del noto social ha sbloccato il suo profilo che da sabato sera era stato preso di mira da alcuni ignoti truffatori che erano arrivati a chiedere fino a 2mila euro di riscatto per riconsegnarlo. "Quando hanno iniziato ad arrivare i messaggi con la richiesta di soldi mi sono spaventata, temevo potesse accadere qualcosa di serio" spiega la nonna. "Ogni giorno che passava la cifra richiesta aumentava di 500 euro – racconta Luca Mercati, il nipote di Natalina, suo filmaker – ci siamo rivolti alla polizia postale, al commissariato per denunciare quanto stava avvenendo. L’account è rimasto bloccato da sabato fino ad oggi (ndr ieri mattina). In questi giorni, ogni ora, al mio cellulare arrivavano messaggi nei quali ci invitavano a pagare, pena la cancellazione del profilo". "Paura sì, ma al tempo stesso non volevo cedere ai ricatti, ero pronta a ricominciare tutto da capo. Ore e ore di video in cui mio nipote mi riprendeva mentre stendevo la pasta e facevo i miei famosi ravioli" continua la nonna.

Ma, finalmente, dopo essere entrati in contatto con l’assistenza di TikTok, il profilo è tornato ad essere visibile, "Non manca niente all’appello. Video, messaggi, commenti. Tutto è tornato come prima" continua la nonna. Insieme alla sua fama. Proprio quella che le ha giocato un brutto scherzo. Perché la pratica di hackerare i profili è abbastanza comune tra i personaggi più in vista del web, quelli che vantano milioni di followers. Come il profilo di nonna Natalina che, con "pannuccia" e mattarello, realizza e spiega ricette toscane in diretta. I suoi video ogni volta fanno il botto, in media vengono visualizzati da 100mila persone. "Sono prontissima a farne di nuovi. Stasera (ndr ieri) già mi metterò all’opera, in programma? Tagliatelle", sorride.

E adesso al fuoco ci sono già nuovi progetti, "Da martedì inizio una collaborazione con Le Cesarine, la più antica rete di cuoche casalinghe d’Italia. Il progetto è quello di far mangiare i mie piatti direttamente a casa mia. Martedì la prima serata con quattro ospiti" racconta. Un modo per scoprire la cucina locale vivendo esperienze uniche nelle abitazioni delle cuoche. "Sono già tante le prenotazioni, soprattutto da parte di stranieri. Alcuni mi hanno scritto: prendo l’aereo e vengo subito" racconta soddisfatto Luca. Il menù? Antipasto toscano, tagliatelle (immancabili) e dolce. E allora: buon appetito a casa di nonna Natalina.