Natale e parcheggi da urlo. Atam si prepara agli arrivi

di Gaia Papi

AREZZO

Code e parcheggi pieni. La Città del Natale è anche questo. E’ un po’ lo scotto che devono pagare le mete turistiche. E se Arezzo vuole scalare la classifica delle città più gettonate, deve pur accettare qualche seccatura. E a proposito di parcheggi, Atam è pronta. "A disposizione 2467 posti tra Cadorna, Baldaccio e Mecenate, anzi no. Sono 2422, 45 posti alla Cadorna sono stati eliminati per i lavori in corso" spiega Carla Tavanti presidente di Atam spa.

Presidente quali sono i pronostici? "Quest’anno non ci sono ponti, come invece lo scorso anno in occasione dell’8 dicembre. Questo vuol dire che gli arrivi saranno molto più diluiti e quindi gestibili, con il clou delle presenze fino all’Immacolata, ed un successivo fisiologico calo".

Di nuovo in campo il parcheggio di Arezzo Fiere e Congressi…. "Si, lo abbiamo riattivato, per intercettare soprattutto chi viene dall’autostrada. L’area di sosta sarà dedicata sia a camper che ad auto, al costo di 5 euro. Al loro arrivo i visitatori troveranno navette gratuite sia di andata che di ritorno fino al parcheggio Baldaccio, dalle 9 alle 22, nei weekend di fine novembre e il 6-7-8 dicembre. Come sempre nell’area sarà allestito uno stand con hostess che consegneranno un’apposita mappa per raggiungere comodamente il centro città dalla fermata della navetta. Allestiti anche bagni mobili".

A proposito del Baldaccio... "Le tariffe del Baldaccio e del Mecenate rimangono invariate: 0,70 centesimi; 1 euro e 1,30 euro. Dopo la terza ora non si paga, quindi con 3 euro è possibile parcheggiare tutto il giorno". Arriviamo nel cuore della città, al parcheggio Cadorna… "È un parcheggio unico rispetto alle altre città proprio per la sua centralità, e per questo è letteralmente preso d’assalto. Quest’anno, per i lavori, 45 dei 240 posti, non saranno a disposizione. Come sempre i nostri operatori ausiliari affiancheranno la polizia municipale nelle postazioni in fondo a via Petrarca per indirizzare le auto verso il parcheggio Baldaccio".

E poi aree camper… "I camper oltre a poter parcheggiare ad Arezzo Fiere e Congressi, avranno un’area dedicata nel parcheggio di via Palestrina e via Tarlati alla tariffa solita di 8 euro al giorno o 0,80 euro all’ora".

Ormai Arezzo è una meta fissa nell’agenda dei tour operator… "Sì, e quando si parla di tour operator si parla soprattutto di autobus. Al momento il 44% circa delle prenotazioni negli alberghi arriva proprio da loro, un dato che ci consola, gli autobus, è naturale, creano molto meno impatto sulla viabilità. Il loro parcheggio sarà in via dei Carabinieri e al Rossellino. Anche nelle due aree sono annessi bagni mobili. Costo per il bus: 50 euro per 24 ore".

Parcheggi, ma anche attenzione per i disabili... "Abbiamo riconfermato la presenza degli operatori delle Croce Bianca alle scale mobili per garantire il trasporto gratuito dei disabili per tutti i fine settimana, fino al 22 dicembre, dalle 10 alle 19".