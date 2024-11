Natale agitato a Castiglioni . Scritta "XMas" e polemiche

"X Mas". In quelle quattro lettere - addobbate davanti a Porta Fiorentina - c’è chi ci ha visto gli auguri di Natale con un tocco di inglesismo; e chi invece ci ha visto un richiamo alla Decima (flottiglia) Mas. E quindi ecco servita la polemica: più che un’apologia al fascismo stavolta l’indignazione chiama in causa il generale Roberto Vannacci che fin dalla sua discesa in campo ha tirato in ballo il corpo militare nel suo appello al voto ("Fate una decima sul mio nome", aveva detto alla vigilia del voto). E proprio da Arezzo, l’europarlamentare leghista aveva ricevuto un anello con l’iconica "X" a caratteri cubitali. Ma questa è un’altra storia.

Fatto sta che quell’addobbo natalizio alle porte del paese di Castiglion Fiorentino non ha lasciato tutti indifferenti. I primi a intervenire sulla questione sono stati i consiglieri comunali della lista di opposizione "Risorgimento Castiglionese" che in una nota - dai tratti criptici - hanno espresso tutto il loro biasimo. "Quel “Xmas“ che capeggia fuori da Porta Fiorentina non rappresenta il meglio che si potesse scegliere - scrivono su Facebook - meno si danno occasioni anche innocenti per equivocare meglio è". E poi, con un gioco di parole citano, senza menzionarlo, Vanancci stesso: "E che sia un’amministrazione che si ispira anche al generale sottosopra, lo ripetiamo, non ci passa nemmeno per la testa". Sui social la questione è diventata di interesse pubblico. Qualcuno senza tentennamenti ha parlato di “fascismo“; altri hanno liquidato la faccenda sbrigativamente. Insomma, un copione già visto.

Il sindaco di Castiglion Fiorentino, da noi interpellato, ha risposto alle polemiche. "Sono polemiche che si commentano da sole, tuttavia per quanto riguarda gli addobbi di Natale c’è un progetto grafico condiviso con i commercianti del centro storico, anche se io appartengo alla cultura del “Ceppo“ come si chiamava dalle nostre parti". E sul generale? Sarà mica un assist a Vannacci? Agnelli su questo punto ha risposto su X (il social che tutti stanno abbandonando per la piega filo Trump del proprietario Elon Musk). "Il militare l’ho fatto una volta sola e mi è bastato. Non ho nulla da eccepire sull’attività politica del Generale Vannacci ma io non sono uno di quelli che pende dalle sue labbra", ha tweettato, si sarebbe detto, il primo cittadino della città del Palio dei Rioni.