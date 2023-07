Narrativa, musica e arte contemporanea: Castiglioni si prepara a un weekend dedicato alla cultura

Arezzo, 20 luglio 2023 – Castiglion Fiorentino si prepara a un intenso weekend all’insegna della letteratura, della musica e dell’arte.

Oltre al primo incontro con gli autori del Santucce Storm Festival e con il giornalista Luca Sommi, in programma sabato 22 luglio alle ore 18.30 al Parco Presentini, il prossimo fine settimana si preannuncia ricco di iniziative culturali, mostre e rassegne che faranno tappa nella città della Torre del Cassero. Sabato 22 luglio, alle ore 21.15, il Chiostro di San Francesco diventerà teatro di un primo appuntamento targato Terre d’Arezzo Music Festival 2023, la 18° edizione dell’affermata kermesse musicale che, nei mesi estivi, attraversa tutto il territorio della provincia aretina con artisti, progetti ed ensemble di rilievo internazionale.

In una delle più suggestive location castiglionesi, andrà in scena il concerto per violoncello e pianoforte che vedrà esibirsi la violoncellista svedese Tove Torngren e la pianista olandese Eline Bergman in un repertorio composto dalle musiche di Grieg, Schumann, Fauré e De Falla.

Domenica 23 luglio, alle ore 18.00, nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero sarà, invece inaugurata la mostra “PienoVuoto – Soggettività” che resterà visitabile fino al 20 agosto negli orari di apertura museale.

Protagoniste dell’esibizione le opere firmate da Lucia Salvemini, Stefano Rossi e Giorgio Bartoli: tre artisti che, uno con la pittura, un altro con lo scritto e il terzo mediando i due linguaggi, si sono confrontati sui concetti di pieno e di vuoto, sulle loro differenze e sulla loro soggettività.

“Al pieno della pittura e/o del segno scritto si alterna il vuoto che delinea la realtà rappresentata – spiegano i tre artisti - La realtà stessa, duttile alla nostra immaginazione è costituita di corpi e concavità, di pieno e di vuoto.

E proprio per rappresentare questa coppia antitetica, abbiamo scelto quindici temi: dal tempo all’evoluzione, passando per l’attesa e il cuore.”

Ma gli eventi non finiscono qui. Il fine settimana mette in calendario per sabato 22 luglio dalle 15, il passaggio della Cortona Storica, il 1° raduno storico di mezzi militari organizzato dal Panther Club di Cortona, e per domenica 23 luglio, il consueto appuntamento con la Mostra Scambio di cose vecchie e usate a cura della Pro Loco di Castiglion Fiorentino. “Questo weekend, possiamo davvero affermare che ce ne sarà per tutti i gusti.

Dalla narrativa al centro di un festival in costante crescita al primo appuntamento con una serie di concerti e rassegne che faranno tappa al Chiostro di San Francesco. Senza dimenticarci dell’arte contemporanea che troverà nuovamente casa nella nostra Pinacoteca con una mostra originale e di indiscussa qualità.

Tutto, in una due giorni di eventi capaci di riflettori i mille volti e linguaggi del mondo culturale” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi