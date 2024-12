Musica sacra questa sera nella chiesa di San Marco, il concerto

Un grande concerto di musica sacra nella chiesa di San Marco alla Sella. Stasera, alle 21, è in programma la terza edizione della rassegna "Vocinsieme" che riunirà le voci di quattro cori, per proporre un inedito percorso attraverso le evoluzioni della polifonia, dal gregoriano all’epoca contemporanea, permettendo di spaziare tra diversi generi e di omaggiare grandi compositori di ieri e di oggi.

L’evento, a ingresso libero e gratuito, rappresenta ormai un atteso e partecipato appuntamento per celebrare la festa dell’Immacolata Concezione e per offrire occasioni di incontro e confronto tra diverse realtà corali della provincia di Arezzo e dintorni, con le formazioni coinvolte che contribuiranno con alcuni dei brani maggiormente identitari dei rispettivi repertori.

Presentato da Lilly Greco, il concerto è organizzato e promosso dal coro femminile Vocinsieme di Arezzo che, nato nel 2013 e guidato dal Maestro Anna Seggi, tornerà ad esibirsi nella propria città con un programma che propone diversi brani con accostamenti musicali antichi e moderni, per testimoniare come, nel corso della storia, sia stata espressa l’autenticità della fede cristiana, raccontando le evoluzioni della preghiera con la musica sacra.

La serata vedrà anche la partecipazione della Corale San Jacopo di Reggello che, dal 1986, è impegnata nello sviluppo di un repertorio polifonico particolarmente vasto e variegato con la direzione del Maestro Massimo Cardelli, della Schola Cantorum di Saione diretta dal Maestro Patrizia Capacci e, infine, del coro gospel "Ben Josef" diretto dal Maestro Maurizio Gatteschi.

In chiusura della serata, i quattro cori si esibiranno in un canto d’insieme con un brano che è un inno alla pace, unitamente agli auguri per le prossime festività.