Museo di Piero. Due mostre da visitare

Due iniziative culturali a Sansepolcro in questo avvio del mese di febbraio. Alle 18 di oggi, il museo civico "Piero della Francesca" celebra la Candelora con un evento imperdibile: "Candelora al Museo", un’occasione unica per immergersi nella bellezza dell’arte in un’atmosfera d’altri tempi. In questo speciale pomeriggio, i visitatori avranno la possibilità di scoprire i capolavori del museo in una luce diversa, quella suggestiva e intima delle candele, che evoca il fascino delle epoche passate e rende l’esperienza museale ancora più emozionante. L’evento vuole essere non solo un momento di celebrazione della tradizione, ma anche un invito a riscoprire il valore della storia e della cultura attraverso un’esperienza multisensoriale, pensata per stupire e coinvolgere sia grandi che piccoli. Un’esperienza indimenticabile, dove la magia della Candelora incontra la straordinaria bellezza dell’arte.

Venerdì 7, invece, alle 17 la biblioteca comunale "Dionisio Roberti" di Sansepolcro ospiterà nella sua sala conferenze la presentazione del libro "Genio e Regolatezza nel Rinascimento", un’opera che esplora il rapporto tra creatività e rigore nell’epoca rinascimentale, analizzando come queste due forze abbiano plasmato uno dei periodi più brillanti della storia dell’arte e della cultura. L’evento sarà arricchito dalle letture di Cinzia Della Ciana e Andrea Mattucci, che daranno voce ai passi più significativi del libro, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di riflessione e approfondimento su temi che spaziano dall’arte alla scienza, dalla filosofia all’architettura.

E intanto, ieri pomeriggio è stata inaugurata la mostra "Tutte belle facce – Ritratti di buoni amici". L’esposizione, visitabile fino a domenica 23 febbraio.