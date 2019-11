Arezzo, 24 novembre 2019 - Uno schianto,di quelli che lasciano interdetti e sono seguiti dall'acuto suono delle sirene. Un incidente gravissimo nella zona di Ceciliano. Due morti è il pesantissimo bilancio della serata: e altri due feriti molto gravi, portati via con il Pegaso e trasferiti a Siena.

Le vittime erano insieme nella stessa macchina, una piccola Mitsubishi color antracite. Al volante c'era la donna, che aveva 66 anni, a fianco lui di 70:entrambi aretini: erano marito e moglie.

L'impatto è avvenuto intorno alle 17. Addirittura sette le persone coinvolte. Tre dei feriti sono più lievi e sono stati portati al pronto soccorso del San Donato. I feriti gravi erano nella Ford Focus station wagon: a bordo un uomo e quattro donne, tutti dominicani residenti ad Arezzo.

Siamo in una delle zone critiche della rete stradale, in quel tratto di 71 che già i numeri pubblicati nei giorni scorsi indicavano tra i più pericolosi. Purtroppo la conferma è arrivata implacabile.

Il traffico è rimasto bloccato all'ingresso della città dal Casentino, sul posto i mezzi del 118 e la polizia stradale impegnata per i rilievi. Il traffico veniva fatto circolare passando dal distributore della Esso davanti al quale è avvenuto il terribile scontro, all'altezza di Sitorni. Nelle altre due auto coinvolte in modo più lieve non ci sono stati feriti.

Per i due coniugi non c'è stato nulla da fare: morti sul colpo, in uno scontro violento quanto improvviso contro una macchina che precedeva nella direzione opposta.Loro erano diretti ad Arezzo, il ritorno a casa dopo una domenica passata fuori. E l'appuntamento con la morte.

IN AGGIORNAMENTO