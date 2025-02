Motori scatenati al Terra Valle del Tevere: 69 equipaggi e 23 vetture a darsi battaglia

Motori già caldi per il Rally Terra Valle del Tevere che domani e domenica vedrà 69 equipaggi in arrivo da tutta Italia sfidarsi sugli sterrati di Sansepolcro, Anghiari e Civitella. Un evento organizzato da Scuderia Etruria per autovetture moderne e storiche, che saranno protagoniste dell’appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Rally Terra Storico. In gara anche gli aretini Massimo Squarcialupi, Orazio Droandi, Davide Bartolini, Daniele Segantini, Luigi Caneschi che correrà insieme al figlio Guglielmo. Sono 23 le vetture attese allo start del confronto storico, il Rally Storico Valle del Tevere. A regalare la prima performance, sulle prove speciali in programma, sarà il sammarinese Bruno Pelliccioni. Il driver, che avrà il numero uno sulle fiancate della sua Ford Escort di 3° Raggruppamento, è pronto ad interpretare un impegno che lo contrapporrà agli altri esponenti del tricolore. In gara ci saranno anche Costantino Mura (Ford Sierra), Andrea Succi (BMW M3), il monegasco Mauro Sipsz (Lancia Delta Integrale) e Filippo Grifoni (Peugeot 205). Attese anche le prove della Lancia Delta di Nicolò Fedolfi e Stefano Pellegrini e la Opel Corsa di Corrado Costa. Tra le vetture interpreti del 3° Raggruppamento, le Ford Escort di Nemo Mazza e la BMW 320 di Giovanni Muccioli. A contendersi il primato nel confronto moderno saranno 46 equipaggi. Un elenco iscritti di grandi contenuti, nel quale spicca la presenza del campione italiano su terra in carica, Alberto Battistolli, che avrà una Toyota GR Yaris Rally2.

So.Fa.