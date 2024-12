Mostra e asta benefica per Maria Irma Corsini ad Arezzo

Una mostra per Maria Irma Corsini. L’arte incontra la solidarietà nell’evento espositivo delle opere pittoriche dell’artista che prevede anche un’asta di beneficenza. Il Lions Club Arezzo Chimera continua ad impegnarsi in importanti attività di servizio e in iniziative culturali volte a valorizzare le eccellenze del nostro territorio.

Un omaggio all’artista Maria Irma Corsini

In occasione del primo anniversario della scomparsa di Maria Irma Corsini, pittrice umbra che ha vissuto e lavorato per anni ad Arezzo, il Lions Club Arezzo Chimera intende celebrare la sua visione artistica e il suo percorso creativo. La mostra sarà un’occasione per condividere con il pubblico un’accurata selezione di opere che rappresentano gli ultimi venti anni di attività dell’artista.

Il Circolo Artistico, storico punto di riferimento culturale della città, ospiterà la mostra lungo il corridoio adiacente al Salone delle Feste, al primo piano. Più di trenta opere, disposte in ordine cronologico, permetteranno ai visitatori di apprezzare l’evoluzione concettuale e stilistica di Maria Irma Corsini. Il momento inaugurale, previsto per oggi alle ore 18, sarà aperto alla cittadinanza e offrirà un’opportunità per celebrare insieme il ricordo dell’artista e la bellezza delle sue creazioni.

Arte e solidarietà: l’asta benefica del 14 dicembre

La mostra sarà arricchita da un’iniziativa di grande valore sociale: un’asta di beneficenza organizzata dal LC Arezzo Chimera in collaborazione con la Fondazione Lions del Distretto 108La Toscana, che si terrà il 14 dicembre alle ore 17:00, sia in presenza presso il Circolo Artistico che in modalità online collegandosi al link: https://www.asteguidoriccio.it/elencolotti/?asta=0124. Grazie alla generosità della famiglia dell’artista, che ha donato alcune opere di Maria Irma Corsini, e al supporto gratuito della Casa d’Aste Guidoriccio, sarà possibile partecipare a questa iniziativa benefica e acquisire opere pittoriche. L’intero ricavato sarà destinato a supportare le attività di servizio del Lions.