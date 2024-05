Incidente mortale ad Arezzo, chi era la vittima

Arezzo, 11 maggio 2024 – Ha perso la vita ad appena vent’anni in un tragico incidente stradale avvenuto questa notte, 11 maggio, nell’Aretino. La vittima è Paolo Berbeglia, militare in organico al Reggimento Genio Ferrovieri, reparto di stanza a Castelmaggiore (Bologna), dove il giovane prestava servizio da pochi mesi. Nato ad Arezzo, Berbeglia si era arruolato nell'Esercito Italiano come volontario a ferma prolungata (Vfp) con periodo di un anno.

Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell'incidente avvenuto vicino ad Arezzo la vittima era insieme a tre amici di ritorno dalla città dove avevano trascorso la serata. Nell’incidente mortale la vettura si sarebbe cappottata più volte, nei pressi di una rotonda stradale. Gli altri tre giovani sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale e non sono in pericolo di vita.

I rilievi chiariranno le cause e la dinamica del tragico incidente. Viene presa in esame anche la velocità tenuta dalla vettura nell’ingresso della rotatoria, dove l'auto è sbandata e poi ha carambolato rovesciandosi più volte andando a finire in un campo.