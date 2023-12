Scontro auto-bici, ciclista muore dopo giorni di ricovero

Sansepolcro (Arezzo), 27 dicembre 2023 - Non ce l’ha fatta Siro Fabbriciani, l’uomo di 86 anni investito da un’auto a Sansepolcro lo scorso 12 dicembre ment re in bicicletta si apprestava a tornare a casa dopo aver fatto la spesa in uno dei supermercati della città. Sono stati 12 giorni di agonia per il pensionato, dapprima trasportato alle Scotte di Siena poi trasferito negli ultimi giorni al San Donato di Arezzo, dove è morto il giorno della vigilia di Natale. Le sue condizioni erano apparse molto gravi fin da subito per il violento impatto sia con il parabrezza della Fiat 500, sia successivamente con il suolo. Inutile ogni tentativo di salvargli la vita. Il sinistro era avvenuto all’altezza dello svincolo con aiuole spartitraffico fra via dei Malatesta e via dei Lorena, in uno snodo cittadino molto trafficato a nord del centro urbano.

Per la conducente della vettura, una 26enne residente anche lei a Sansepolcro, si profila ora con ogni probabilità il reato di omicidio stradale, provvedimento che verrà eventualmente formalizzato dopo l’effettuazione dell’autopsia sul corpo dello sfortunato anziano; qualora venisse confermato che le letali conseguenze fossero state provocate dall’impatto, si andrebbe a processo. Alla giovane conducente la polizia municipale aveva subito sequestrato la patente di guida. In base alla ricostruzione dei fatti, verso le 11 di quella mattina il Fabbriciani aveva deciso di percorrere la vecchia 3 bis nel rientrare con i sacchetti della spesa posizionati in un apposito contenitore nella parte anteriore della bici elettrica che stava guidando e che quindi non avrebbe spinto da terra come in un primo tempo era stato ipotizzato.

La pedalata era quasi giunta al termine, perché la vittima abitava nella vicinissima via del Petreto, quando nel procedere all’altezza dello svincolo sarebbe stato travolto dall’auto che si immetteva in via dei Lorena e che quindi non lo avrebbe notato. La ricostruzione è stata possibile grazie alla posizione della bicicletta, il che induce a pensare che la 26enne possa essersi accorta del suo passaggio quando oramai era troppo tardi. In questo dicembre non certo propizio per i ciclisti a Sansepolcro, si è poi verificato un altro incidente lunedì 18, nelle vicinanze del primo; la donna di 62 anni investita anche lei da un’auto è stata sottoposta a cinque ore di delicato intervento chirurgico a Siena: è sempre ricoverata e i sanitari non avrebbero ancora sciolto la riserva di prognosi.