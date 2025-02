Morto a Tenerife, la famiglia chiede il silenzio: "Il suo sogno era vivere in un’isola"

I genitori di Gianluca e i suoi fratelli chiedono silenzio e rispetto per quanto accaduto. Inizia così la lettera diffusa alla stampa dalla famiglia di Gianluca Volpe, il 27ennne che settimana scorsa è stato trovato morto a Tenerife, alle Canarie.

"Gianluca era un ragazzo solare amante degli animali, a cui piaceva molto viaggiare. Il suo sogno era quello di trasferirsi a vivere in un’isola delle Canarie perché era nato in un posto di mare e adorava vivere proprio in un’isola dal clima mite". scrivono i familiari.

"Il suo sogno era aprire un centro di accoglienza per cani abbandonati e bisognosi di cure e assistenza, ma era anche un bravissimo cuoco. Nel dicembre 2024 ha deciso di provare a vivere per qualche mese a Tenerife. Li’ aveva degli amici aretini, che si erano trasferiti sull’isola. Gianluca abitava in una sua casa a Santa Cruz di Tenerife, dove aveva già trovato un impiego".

E poi la conclusione: "Non amava essere protagonista, o sotto i riflettori, per questo chiediamo silenzio e rispetto su quanto successo. Era un ragazzo solare, gioioso, ma estremamente riservato. Se ne è andato mentre inseguiva il suo sogno. Vivere la vita in forma libera, lontano dall’Italia che gli stava un po’ stretta e accanto al suo amato mare. Siamo onorati di averlo avuto accanto per 27 anni".

Nel frattempo proseguono gli accertamenti sul corpo di Gianluca Volpe. Non sono ancora emersi altri dettagli che riguardano le cause del suo decesso ma è ormai esclusa la pista di una morte violenta per il giovane di Civitella. Un quadro più chiaro sarà fornito dall’autopsia.