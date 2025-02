Moretti investe e dà più lavoro

Un 2024 da incorniciare per la Moretti S.p.A., azienda leader nel settore degli ausili per la mobilità degli anziani. Un fatturato di ben 35 milioni di euro, uno storico risultato per l’azienda con sede nel comune di Cavriglia che rappresenta un nuovo e importante passo nel suo mercato di riferimento. Pur non avendo registrato il pieno conseguimento di tutti gli obiettivi di budget prefissati, ha deciso di riconoscere in toto e a tutto lo staff aziendale un premio produzione maggiore del 50% rispetto a quanto previsto dal contratto integrativo di 2 livello. Dai 400 euro iniziali lo stesso è stato elevato a 600 euro; un segno concreto della volontà della famiglia Fabbrini di riconoscere e premiare l’apporto fondamentale di ciascun collaboratore al raggiungimento dei traguardi dell’azienda.

Filippo Fabbrini, CEO di Moretti S.p.A., ha dichiarato: "Il 2024 è stato un anno ricco di sfide, ma siamo riusciti a conseguire un nuovo posizionamento di mercato, un risultato davvero importante e che oggi ci consente di guardare al futuro con ottimismo. Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti i nostri dipendenti per l’impegno e la dedizione. Il premio che abbiamo deciso di riconoscere quest’anno è il nostro modo di esprimere il nostro apprezzamento". Chiara Fabbrini, CCO, ha aggiunto: "Abbiamo affrontato un anno particolarmente impegnativo, ma i risultati ottenuti sono significativi. Questo premio di produzione è il nostro modo di dire grazie a tutti i collaboratori, il cui impegno ha contribuito a questi traguardi. Siamo pronti a proseguire su questa strada con un rinnovato spirito di crescita".

L’azienda continuerà a investire sul territorio del comune di Cavriglia, con progetti come la ristrutturazione dell’immobile di 3.300 metri quadrati, che ospiterà il nuovo sito produttivo, e l’ampliamento previsto sul lotto di altri 13.000 metri quadrati edificabili adiacente all’attuale sede. Un segno, quest’ultimo, della forza aziendale ma anche della rimarcata voglia di potersi espandere per diventare un punto di riferimento non soltanto italiano ma a livello europeo nel suo mercato.

Mas. Bag.