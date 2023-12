Montevarchi. Si accende l’albero di Natale e partono gli eventi

Arezzo, 04 dicembre 2023 – Sabato scorso ha preso il via ufficialmente il cartellone degli eventi natalizi a Montevarchi con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Varchi. L’accensione è stata preceduta dal concerto di Natale, sempre in centro storico, a cura delle scuole dell’Istituto Comprensivo Petrarca che si sono esibite all’ombra di un Babbo Natale installato nella piazza come punto selfie. Le voci e gli strumenti degli studenti hanno preparato l’atmosfera fino al momento del countdown quando la piazza, il palazzo comunale, gli archi di via Roma, la torre del Cassero e tutta la città si sono illuminati per dare il via al periodo più magico dell’anno. Luminarie anche nelle frazioni di Moncioni, Mercatale Valdarno, Levane, Levanella, Caposelvi, Ricasoli e Rendola, per creare il clima delle feste su tutto il territorio comunale.

Ieri intanto si è svolto il mercato ambulante straordinario in piazza della Repubblica, mentre nel pomeriggio in piazza Varchi il concerto di Natale delle classi dell’Istituto Comprensivo Mochi di Levane. A seguire, in piazza Umberto, è stato dato inizio al contest fotografico “VarchidiNatale.23”, che si svolgerà sull’omonima pagina Facebook con successiva premiazione dal vivo sabato 23 dicembre. Inaugurata anche la Casa di Babbo Natale allestita in via Roma 82.

Un ricco programma di eventi partito il 2 dicembre con l'accensione dell'albero di Natale per concludersi il 7 gennaio. Tra le tante iniziative, una grande novità. La festa in centro storico la notte di San Silvestro. In piazza Varchi una serata con musica degli anni 70, 80 e 90 con uno spettacolo di luci laser e di ologrammi tridimensionali. Per il resto mercati straordinari, il coinvolgimento delle scuole con i cori natalizi dei Comprensivi Magiotti, Mochi e Patrarca, il contest "Varchi di Natale.23" e ben otto mostre, tra cui quella dei Presepi e l'antologica di Mauro Capitani in Palazzo del Podestà e quella dell'associazione Fotoamatori Francesco Mochi nella chiesa di Cennano. Ci saranno poi la casa di Babbo Natale in via Roma, una parata Disney, intrattenimento per bambini, la parata dei folletti.

Non mancheranno il mercatino della neve, il mercatale in via Roma, concerti gospel e spettacoli dello Studio Danza Caroline sulle note dello Schiaccianoci. Il cartellone natalizio a Montevarchi si concluderà sabato 6 gennaio con una proiezione di film per bambini allo Spazio Politeama e alle 17, in via Roma, con l'arrivo della Befana in vespa. Previste iniziative anche a Levane. Le luminarie riprodurranno una galleria in via Roma, ma sono previsti addobbi anche nelle frazioni di Moncioni, Mercatale, Levane, Levanella, Caposelvi, Rendola e Ricasoli. Arredi natalizi invece, oltre che in via Roma, anche in piazza Varchi e piazza Vittorio Veneto.