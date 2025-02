Montevarchi. Passi in avanti per il recupero dell'ex cinema Impero

Arezzo, 05 febbraio 2025 – Il restauro dell'ex Teatro Impero entra in una fase cruciale. La Giunta comunale ha approvato in via tecnica il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), primo tassello per il risanamento funzionale dello storico edificio razionalista, costruito nel 1937 e chiuso dal 1989. L'obiettivo, risorse permettendo, è trasformarlo in un moderno polo culturale per teatro, danza, musica e cinema, con ricadute positive anche sul turismo e l'economia locale. L'immobile di via Pascoli è stato al centro di vicende amministrative per oltre un decennio. Già nel 2008 un accordo tra il Comune ei proprietari prevedeva il suo inserimento nel Piuss (Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile) con un finanziamento da 4,5 milioni di euro, ma il progetto naufragò per mancanza di fondi. Nel 2020, il degrado dell'edificio è tornato sotto i riflettori a causa di una controversia tra l'amministrazione e la società proprietaria sulla bonifica del tetto in eternit, poi realizzata dal Comune con una spesa di circa 300 m.

Divenuto proprietà comunale, il Teatro Impero è stato confermato nel Dup 2025-2027 come spazio multifunzionale destinato alla cultura. Tuttavia, rispetto al piano del 2011, il deterioramento dell'edificio e le nuove normative hanno imposto una revisione progettuale. Il DIP pubblica ora le linee guida per la ristrutturazione e il consolidamento statico, prevedendo una sala con 574 posti, un palcoscenico ampliato, il miglioramento della sicurezza sismica e dell'efficienza energetica. L'investimento stimato è di 5,8 milioni di euro. L'approvazione del DIP consente di avviare le procedure per affidare l'incarico a professionisti esterni, aggiornare la documentazione e accedere ai bandi di finanziamento regionali e statali.