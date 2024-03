Montevarchi. Off limits il fontanello in piazza dell’Antica Gora

A Montevarchi, da questa mattina, nell’ambito dei lavori all’edificio del Mercatale in piazza dell’Antica Gora da parte della Rete del Mercato Coperto, verrà interrotto il servizio di erogazione dell’acqua del Fontanello Alta Qualità adiacente all’edificio. L’interruzione si protrarrà per 3-4 settimane, o comunque per il tempo necessario per permettere le operazioni di completamento e attivazione del fontanello nella nuova posizione, prevista al centro della piazza.