Montevarchi non partecipa al progetto “Estate Liberi 2025”. Critiche dal Pd

Arezzo, 11 giugno 2025 – Il Partito Democratico di Montevarchi critica la scelta dell'amministrazione comunale di non aver aderito al progetto "Estate Liberi 2025". Dal 21 al 26 luglio a Polistena, in Calabria, ragazze e ragazzi tra i 14 e i 17 anni potranno partecipare a un campo estivo promosso da Libera contro le mafie, con il supporto della cooperativa La Valle del Marro, vivendo un’esperienza di impegno concreto sui beni confiscati alla criminalità organizzata. All’iniziativa hanno aderito numerosi Comuni del Valdarno, che hanno scelto di sostenere economicamente la partecipazione dei giovani, riconoscendo il valore formativo di questa proposta. "L’unico Comune a non partecipare, ancora una volta, è Montevarchi- ha tuonato il Pd - Anche quest’anno l’amministrazione guidata dalla sindaca Silvia Chiassai e dall’assessore alle politiche giovanili Lorenzo Allegrucci ha deciso di non aderire al progetto”.

"È una scelta grave e incomprensibile, che priva i giovani montevarchini della possibilità di prendere parte a un’esperienza importante sul piano educativo, sociale e civile." "Nel 2024, come Partito Democratico, presentammo un’interrogazione per chiedere conto di questa assenza. Le risposte furono del tutto insoddisfacenti - ha aggiunto il Pd - Si disse che pochi ragazzi del nostro Comune vi partecipavano, come se il valore di un progetto di questo tipo potesse essere misurato solo sulla base del numero degli iscritti. Ribadiamo con forza che il contrasto alle mafie deve essere una priorità per ogni amministrazione pubblica, e che offrire ai giovani occasioni di formazione, responsabilizzazione e partecipazione civile dovrebbe essere un compito centrale di chi governa una città. Sostenere iniziative come “Estate Liberi” - ha concluso il Partito Democratico - significa investire in cittadine e cittadini consapevoli, rafforzare il senso di comunità e coltivare la cultura della legalità. Montevarchi merita di più. I nostri ragazzi e ragazze meritano di più.”

Tra l’altro c’è tempo fino a domani per candidarsi a partecipare ai campi estivi. Un'opportunità rivolta ai giovani desiderosi di vivere un'esperienza formativa e concreta all’interno di beni confiscati alle mafie, contribuendo con il proprio impegno civile al recupero e alla valorizzazione di questi luoghi simbolici. Per i partecipanti è prevista una quota di adesione di 125 euro, mentre tutte le spese restanti, inclusi i costi di viaggio, saranno interamente a carico del Comune. Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo [email protected], compilando il modulo allegato all’Avviso pubblico ufficiale