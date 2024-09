Montevarchi. il 1 ottobre torna la Ztl invernale

Arezzo, 27 settembre 2024 – Martedì 1 ottobre 2024 entrerà in vigore a Montevarchi l’orario invernale per la regolamentazione della Ztl in via Roma. Fino al 31 maggio 2025 il transito sarà consentito tutti i giorni dalle ore 06.00 fino alle 21.00, e non più fino alle 19.00, ad eccezione del sabato e dei festivi, in cui la regolamentazione cesserà alle ore 13.00. Inoltre dalle ore 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo dei giorni feriali e dalle ore 13.00 alle ore 06.00 del post sabato e festivi, il transito e sosta lungo via Roma è consentito solo agli autorizzati. L’orario estivo sarà ripristinato il 1 giugno 2025.