Montevarchi entra in un circuito nazionale grazie al Gs Avis

Arezzo, 09 gennaio 2024 – Il 2024 inizia con il botto per il gruppo sportivo Avis Montevarchi. La città e le sue colline saranno infatti teatro di una manifestazione ciclistica di livello nazionale. La notizia è stata ufficializzata in questi giorni e nasce dal grande successo ottenuto, nei mesi scorsi, dalla prima edizione della Cicloturistica Città di Montevarchi. L'evento, organizzato dal gruppo sportivo legato all'Avis, ha attirato oltre 500 partecipanti da tutta Italia, che hanno potuto pedalare tra le bellezze del Valdarno, il Pratomagno e il Chianti. I percorsi, tre in totale, erano adatti a tutti i livelli di preparazione, dal più breve di 67 chilometri al più lungo di 125 chilometri. Tutti i partecipanti hanno potuto godere di un'esperienza unica, immersi nella natura e nella storia di questo splendido territorio.

L'organizzazione dell'evento è stata impeccabile, con un servizio di assistenza efficiente e un'accoglienza calorosa. I partecipanti hanno potuto gustare anche i prodotti tipici del Valdarno. Insomma, un successo su tutti i fronti, al punto che la manifestazione è stata inserita tra le 11 prove del Criterium Tricolore Gf Cicloturistiche 2024 Uisp. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che premia la qualità dell'evento e che gli ha permesso di conquistare un posto d'onore nel panorama del cicloturismo nazionale. “Qualche voce circolava – racconta il presidente Franco Tofanelli - ma non ci speravamo. Dopo essere stati inseriti anche nel Circuito Terre dei Medici e nel Circuito toscano di cicloturismo, è stata una sorpresa inaspettata!” La competizione valorizza il territorio nel suo insieme, mettendo in luce le sue bellezze naturali e culturali, attraverso una manifestazione sportiva che promuove la solidarietà e il senso civico.

“Per chi non conosce questo territorio, la Cicloturistica Città di Montevarchi è un'esperienza da vivere assolutamente – proseguono Dario Clori e Tommaso Dilaghi – è un'occasione per scoprire le bellezze del Valdarno, pedalando in compagnia di amici e familiari. È un'esperienza che regala emozioni.” L'appuntamento da non mancare è per la prossima edizione, che si terrà l’8 settembre 2024. L’edizione 2023 è stata, per certi versi, indimenticabile, ma ci sono tutte le credenziali per ripetere il successo. Un successo che va al di là dei confini locali.