MIV Valdarno. Dal 5 maggio cambiano gli orari di alcune corse degli autobus

Arezzo, 30 aprile 2025 – A partire da lunedì 5 maggio entreranno in vigore alcune modifiche agli orari di diverse linee autobus gestite da Autolinee Toscane, interessando in particolare i collegamenti nei territori di Badia a Ruoti, Bucine, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini e Montevarchi. Le variazioni riguarderanno le linee SI091, MIV03 e MIV13 e interesseranno corse a validità feriale, scolastica e invernale. Per la linea SI091 è previsto un anticipo di orario per la corsa delle ore 19.30 con partenza da Badia a Ruoti e arrivo a Bucine, valida nei giorni feriali invernali escluso il sabato: il nuovo orario di partenza sarà alle 19.25.

Due le modifiche per la linea MIV03, entrambe relative a corse con validità scolastica feriale: la corsa in partenza da San Giovanni Valdarno e diretta a Montevarchi Vecchia Autostazione anticipa la partenza dalle 7.55 alle 7.50. La corsa in partenza da Terranuova S.Tito e diretta a Montevarchi Liceo sarà invece posticipata di cinque minuti: la nuova partenza è prevista alle 7.45. Anche sulla linea MIV13 si registrano due anticipi: la corsa invernale feriale delle ore 8.15 da Montevarchi Vecchia Autostazione verso Bucine partirà alle 8.10. La corsa delle ore 19.55 da Bucine verso Montevarchi Vecchia Autostazione, valida nei giorni feriali invernali escluso il sabato, sarà anticipata alle 19.50.