Mirage addio: l’ex discoteca in demolizione

di Luca Amodio

E’ partito il cantiere nell’area de Le Mirage di Monte San Savino. I lavori sono iniziati da circa qualche settimana in quell’immobile che ospitava il locale storico che aveva fatto ballare tutta la provincia di Arezzo (e non solo): ad ora i muri dei capannoni sono stati buttati giù ma nelle prossime settimane verrà demolita l’intera struttura per far posto ad un nuovo supermercato che sorgerà al suo posto. Il locale è stato transennato e un escavatore con alcuni operai impersonificano lo stato attuale: "work in progress".

La notizia della chiusura è del novembre scorso quando il sindaco di Monte San Savino, Gianni Bennati (nel riquadro), aveva dichiarato che "a fine estate scorsa, negli uffici comunali erano arrivate tutte le pratiche previste per la costruzione del nuovo edificio" che erano seguite alla compravendita tra privati che aveva riguardato tutti i 6mila metri quadrati tra capannone e parcheggio. Lo stesso giorno l’icona del locale della movida aretina, Tito Ghezzi, aveva lanciato sui social un video dentro il locale in cui ripercorreva gli amarcord degli anni d’oro della discoteca savinese dove generazioni di aretini si erano scambiati baci e abbracci. Le immagini avevano fatto il giro del web tant’è che adesso si contano ben 54mila visualizzazioni totali, 2 mila like e 407 condivisioni nell’ultimo saluto a Le Mirage.

Là dove c’era la pista ora c’è un cantiere, parafrasando Celentano. E domani ci sarà un supermercato, ma ancora è difficile stabilire con precisione quanto tempo occorrerà per portare a termine i lavori e dunque quando aprirà il nuovo market, anche se i rumors stimano la nuova apertura intorno a settembre prossimo. Anche il numero lavoratori che potranno trovare impiego nel nuovo stabilimento rimane un interrogativo che soltanto tempi più maturi potranno svelare. "L’auspicio è ovviamente quello che ci siano assunzioni direttamente nel territorio", dice il primo cittadino Bennati che ha anche la delega all’urbanistica. Di certo le dimensioni del nuovo spazio commerciale fanno ben sperare in termini di potenziali nuovi occupati.

Infatti ciò che sappiamo è che si tratterà di un punto di "mega vendita" che utilizzerà tutti i metri quadrati a disposizione tra cui anche i volumi del punto ristoro limitrofe. Allo stesso modo ci sarà un recupero e una riqualificazione del parcheggio che adesso avrà il suo ingresso proprio lungo la strada provinciale Santa Maria delle Vertighe ma con l’entrata dalla parte opposta rispetto a quella a cui si entrava a Le Mirage.