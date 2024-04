"Milioni investiti per Bibbiena". Il bilancio Vagnoli che punta al bis

di Sonia Fardelli

Filippo Vagnoli ha depositato la relazione di fine mandato. Un documento rivolto ai cittadini in cui annota tutto quello che ha fatto in questi anni alla guida del Comune . Cinque anni fa, appena eletto a 27 anni, era il sindaco più giovane della Toscana. Adesso si è fatto le ossa ed ha deciso di riprovarci, sempre sostenuto dalla lista civica Obiettivo Comune e intanto mette su carta quello che è riuscito a realizzare da sindaco. "Con questo documento – dice Vagnoli – mostro, nero su bianco, come sono stati spesi i soldi pubblici e cosa è stato realizzato nell’arco di questi cinque anni. Parto dall’area infanzia e famiglia dicendo che sono stati investiti 8 milioni di euro nelle scuole e in strutture a uso scolastico e posto le basi per realizzarne di nuove come la palestra e l’asilo nido Stazione. Accanto a questi sono stati attivati tanti servizi per infanzia e servizi extrascolastici di sostegno. Sul sociale siamo andati avanti con i servizi a domanda individuale, ma anche con altri servizi come il Dopo di Noi di Partina, il Centro Diurno che abbiamo voluto potenziare e gli alloggi popolari".

Servizi alle famiglie, ma anche luoghi di svago dove ritrovarsi. L’attenzione dell’amministrazione comunale si è incentrata su 20 parchi, 8 fatti ex novo. Sono stati inoltre spesi 3 milioni di euro per la rigenerazione urbana dei borghi come Partina, Marciano, Serravalle e tanti altri. Un obiettivo tenuto sempre presente da Vagnoli e il suo team è stato anche quello del turismo per attirare sempre più visitatori nella vallata. "Il settore cultura è stato curato anche insieme alle nostre associazioni – spiega Vagnoli – e con gli altri comuni. Per il turismo abbiamo collaborato all’Ambito turistico e abbiamo anche attivato iniziative in proprio come l’info point al Museo, i tre ostelli realizzati, eventi di spessore una nuova cartellonistica". Una particolare attenzione è stata rivolta anche alle attività produttive. "Ci siamo fatti promotori di iniziative per incentivare al massimo le nostre piccole attività con Obiettivo Crescita, i Patti di comunità, sgravi fiscali e la Lira ". Da giovane sindaco Vagnoli ha anche cercato di rendere il più possibile "digitale" il suo Comune.

"E’ stato realizzato un nuovo sito con la possibilità di fare pagamenti online e dove – spiega – abbiamo realizzato un’area area digitale personale per il cittadino. E’ stata creata Casentino App e aperto un punto digitale facile a servizio della popolazione". La relazione di Vagnoli mette poi in risalto i contributi per l’affitto dati ai giovani per l’affitto, l’obiettivo raggiunto nella raccolta differenziata dei rifiuti del 60% e sulla risorsa acqua la costruzione di nuovi acquedotti. In tutto 78 lavori pubblici realizzati in cinque anni per 20 milioni di euro di investimenti.