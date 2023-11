Microcriminalità. Incontro con i cittadini

Amministrazione comunale e forze di polizia insieme per la sicurezza. Dopo il successo riscosso nel 2021, l’amministrazione ha organizzato, in collaborazione con Confartigianato, una prima serie di una serie d’incontri per informare la popolazione anziana (e non solo) sulle buone prassi e accorgimenti per prevenire gli odiosi fenomeni di micro criminalità. Il primo appuntamento è in programma martedì 7 novembre alle ore 21 al circolo del Boscatello. Saranno presenti il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Cortona, Antonio De Santis, e il comandante della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino, Marcellino Lunghini, oltre al Comandante della stazione dei Carabinieri, luogotenente Donato Amodio. Truffe, furti di ogni genere saranno i temi che verranno affrontati ma anche il corretto uso dei social media il tutto al fine di adottare comportamenti corretti per scongiurare eventuali episodi criminosi."È importante puntare sulla prevenzione ma è altrettanto importante far sentire la vicinanza delle forze dell’ordine alla popolazione soprattutto di quella più a rischio e far capire il grande lavoro delle autorità che magari, talvolta, non viene percepito all’esterno - spiega Chiara Cappelletti, assessore alla sicurezza di CAstiglion Fiorentino - un ringraziamento, quindi, alle forze dell’ordine, prefettura e Arma dei Carabinieri, sempre solerti nei confronti delle richieste dell’amministrazione comunale e in particolare al nostro comando della Polizia Municipale che da sempre si distingue per la grande disponibilità e competenza".