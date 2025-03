Michelangelo. Tutte gli eventi per l’artista

Obiettivo focalizzato di nuovo a Caprese per le celebrazioni dedicate al 550esimo anniversario della nascita di Michelangelo Buonarroti. Seconda tappa per il progetto di residenze artistiche per attori, registi e drammaturghi "Abitare la Memoria", a cura di Lisa Capaccioli in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il territorio toscano e la rete museale toscana, realizzando una serie di performance teatrali, gratuite per il pubblico. Dopo i primi due appuntamenti alla Casa Museo Enrico Caruso a Lastra a Signa e alla Casa Buonarroti di Firenze, oggi alle 11.30, alle 15.30 e alle 17 sarà la volta della casa natale di Michelangelo a Caprese. Il pubblico potrà assistere a una performance itinerante che interesserà diversi luoghi della casa. In ogni stanza ci saranno momenti teatrali dedicati, ciascuno dei quali avrà come guida uno dei cinque sensi, mentre il contenuto di ogni pezzo teatrale o intervento artistico avrà come tema le Case della Memoria e i grandi personaggi. Ecco gli artisti coinvolti nel progetto che vede come tutor Claudio Rosati: Lisa Capaccioli ideatrice, regista e drammaturga; Francesco Dendi attore e sound designer; Daisy Phillips danzatrice; Lorenza Fantoni attrice e cantante; Marco Di Giorgio attore e drammaturgo; Charlotte Landini artista visuale e performer; David Richiusa: video maker e sound designer. Domani, invece, gli stessi attori porteranno, attraverso un approccio ludico-teatrale-attivo, lo spettacolo nelle scuole primaria e secondaria di primo grado di Caprese Michelangelo. Tra gli eventi in programma nel corso del 2025 c’è la residenza d’artista di Jessica Ielpo, una giovane e promettente scultrice di Pietrasanta, che sta realizzando un’opera in marmo in omaggio a Michelangelo, da lasciare in dono al Museo.