Mense scolastiche, Pd: “Piatti non decorosi”

Arezzo, 16 gennaio 2024 – “Le chiacchiere da mensa sono fumi, scriveva Hugo ne “I Miserabili”. Ad Arezzo, invece, se ne parla parecchio e purtroppo non cambia mai nulla. Evidentemente l’assessore Tanti non ha a cuore i ragazzi e avalla un servizio sempre peggiore senza alcun controllo” così Sara Cherici del Partito Democratico.

"Continua infatti il contest del piatto più scarso e questo che vi mostriamo oggi entra sicuramente nel podio insieme alla frittata grigia di qualche mese fa (si noti che, in questo specifico caso, non è stata data neppure la minestra di verdure che in genere precede la pizza).

Ci chiediamo come sia possibile continuare a utilizzare un servizio di così scarsa qualità, ci chiediamo come sia possibile non riuscire a trovare un’alternativa, ci chiediamo se questa amministrazione la voglia davvero trovare.

La mensa, come abbiamo già avuto modo di dire, non è solo un refettorio ma è anche un momento educativo e sociale. In questo momento economico, molti sono anche i ragazzi che in mensa riescono a fare l’unico pasto completo del giorno. È tanto chiedere che questo sia dignitoso?"