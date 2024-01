Mense, Pd e Scelgo Arezzo all’attacco. Attesa per l’incontro con il vicesindaco

Il tema mense scolastiche torna a scaldare gli animi in città. "Ci chiediamo come sia possibile continuare a utilizzare un servizio di così scarsa qualità, e come sia possibile non riuscire a trovare un’alternativa, ci chiediamo se questa amministrazione la voglia davvero trovare" dice Sara Cherici del Partito Democratico. "In questo momento economico, molti sono anche i ragazzi che in mensa riescono a fare l’unico pasto completo del giorno. È tanto chiedere che questo sia dignitoso?". Tema su cui sono intervenuti i consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileno, di Scelgo Arezzo. "I rappresentati hanno ricevuto lamentele e osservazioni relative alla diminuzione delle grammature delle porzioni e sul menù. A queste sollecitazioni è seguita una richiesta d’incontro tra i rappresentati e il vicesindaco Tanti. Purtroppo alla riunione online i genitori si sono ritrovati soli davanti a uno schermo vuoto e hanno atteso invano per alcune decine di minuti che si presentasse qualcuno". Ha prontamente risposto la vicesindaco con tanto di scuse. "E’ stata inviata la lettera che mette a disposizione la data del 22 o quella del 30 gennaio. Avevo fissato proprio io la riunione per le mense. Per sbaglio non ho calendarizzato questo appuntamento".