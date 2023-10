Medioetruria. Per una volta tutti d’accordo

Per una volta sono tutti d’accordo. Destra, sinistra, cittadini, associazioni, professionisti e non solo. Medioetruria è riuscita a mettere insieme tutte le anime di una città, una comunità, storicamente ringhiosa come impone l’appellattivo che Dante affibbiò agli aretini. Tutti d’accordo sull’importanza di un’opera che in virtù dei vantaggi turistici e commerciali legati all’alta velocità può rappresentare un vantaggio e una fonte di sviluppo non solo per la Valdichiana ma per l’intero territorio aretino. Tutti d’accordo insomma, alla vigilia della fase calda di una partita che al momento non permette di fare nemmeno una mezza previsione ma solo di coltivare più di qualche legittima speranza.