Mecenate e Baldaccio: tariffe ridotte per i giornalieri

Il Mercato Internazionale è organizzato, come lo scorso anno, in collaborazione con Atam. In occasione dell’evento saranno disponibili per la sosta i parcheggi Mecenate e Baldaccio al costo di 3,00 euro per l’intera giornata oltre ai parcheggi stradali nelle aree intorno al centro cittadino. Sarà disponibile anche il parcheggio Fanfani , aperto 24h ma a pagamento solo dalle 8:30 alle 20:30.

Carla Tavanti, presidente Atam Arezzo ricorda inoltre l’introduzione del servizio Muvmatic: " I giorni dell’11, 12 e 13 ottobre saranno un’ottima occasione per iniziare a provare il nuovo servizio Muvmatic nei parcheggi gestiti da Atam”. Il servizio, disponibile per tutti coloro che scaricano l’applicazione Atam Parking, permette di utilizzare i parcheggi con barriere mediante il riconoscimento della targa, entrando e uscendo senza biglietto e senza passare dalla cassa automatica. Non saranno perciò disponibili i parcheggi su tutte l’Arena Eden, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli e via Margaritone.