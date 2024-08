Maxi furto di rame in un’azienda. Sparito metallo per 100mila euro. Alcune bobine ritrovate in un campo

Raid notturno nell’azienda Giovannini Metalli al Corsalone di Chiusi della Verna. Rubati quintali di rame per un valore di circa 100 mila euro.

I ladri, approfittando anche del fatto che l’azienda era chiusa per ferie, hanno fatto irruzione la notte tra lunedì 19 e martedì 20 agosto nella ditta casentinese, specializzata in lavorazione di metalli e prodotti per lattoneria.

Un’azienda leader nel settore che da oltre ottant’anni lavora anche all’estero.

La banda di criminali ha sfondato un muro e da qui è entrata dentro lo stabilimento della Giovannini Metalli verso la mezzanotte, rubando numerose bobine di rame.

Ancora non è stata fatta una stima esatta del danno, ma sarebbero state asportate decine e decine di quintali di rame per un valore complessivo che si aggira sui 100mila euro.

Poi i malviventi si sono dileguati nel nulla, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto pattuglie dei carabinieri di Bibbiena, coordinati nell’operazione dal tenente Domenico Gaudio, che hanno subito avviato le indagini per capire come avessero agito i ladri che si sono introdotti dello stabilimento..

Secondo gli inquirenti a mettere in atto il colpo, studiato fin nei minimi particolari, sarebbe stata una banda di professionisti, composta da più persone.

Sono stati proprio i carabinieri di Bibbiena, nel corso dei controlli per la sicurezza del territorio, a scoprire il furto. Intanto sono sono state ritrovate sei bobine dal valore commerciale di circa 60mila euro. I ladri le avevano nascoste in un campo. Le indagini dell’Arme proseguono per risalire agli autori del reato

Adesso stanno anche valutando le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza per cercare di ricostruire l’intera dinamica del furto.

I malviventi sarebbero arrivati sul piazzale dell’azienda con veicoli rubati. Col martello pneumatico hanno fatto un buco nel muro e da qui sono entrati all’interno dello stabilimento.

Hanno rubato i rotoli di rame, li hanno caricati sui mezzi e si sono dati alla fuga. I carabinieri di Bibbiena hanno raccolto anche numerose tracce nell’area esterna che potrebbero essere utili alle indagini e a rintracciare la banda del furto di rame.

Di recente c’erano stati anche altri furti ai danni di orafi aretini, ma gli inquirenti escludono che ci siano dei collegamenti.

I malviventi che sono entrati nella Giovannini Metalli farebbero parte di una banda specializzata in furti di rame.