Masterchef alla chianina. Stasera la puntata su Sky

"Benvenuti a Foiano della Chiana". È il grido di battaglia di Chef Locatelli che mette in riga le brigate di aspiranti chef che stasera si sfideranno nel cuore della Valdichiana a colpi di chianine e altre leccornie tipiche delle nostre terre. Sì perché la puntata numero 16 della tredicesima edizione di Masterchef sarà ambientata anche nella vallata del Clanis, per la precisione tra Castiglion Fiorentino, Marciano della Chiana e appunto Foiano. Per ora quel che si sa è ben poco: la produzione non ha lasciato spazio a spoiler e anche le riprese sono andate avanti nel più stretto riserbo, anche in virtù di penali salatissime in caso di fuga di notizie. Quel che è certo è che parte della puntata sarà girata anche sotto la torre del Cassero che domina su Castiglioni: era la settimana del Palio di Rioni quando la zona alta del paese venne blindata dalle troupe al lavoro.

Lo testimoniano anche i tanti selfie con i giudici di Masterchef, Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciulo, che sono stati postati sui social da amministratori e cittadini. Ma torniamo alla puntata. Sopra la torre, sembra, che sia stata fatta sbandierare la bandiera dei vincitori ma per ora è solo un rumors che soltanto chi guarderà la puntata su Sky o NowTv potrà schiarirsi. Come detto la puntata si snoda in tre borghi della vallata tra cui Marciano e il paese del Carnevale: proprio in quest’ultimo sono trapelate voci di residenti blindati in casa durante le riprese che soltanto stasera potranno scoprire cosa è successso sotto i loro tetti. Sarà una bella vetrina per tutta la Valdichiana che già nel lancio della puntata sembra ben valorizzata da uno dei programmi di cucina (e in generale di intrattenimento) più seguito in Italia. A fare da ambasciatore (seppur vià etere) saranno le pietanze enogastronomiche del nostro territorio, guidate da Sua Maestà la Chianina, che saranno anche il terreno di sfida tra le due squadre, rossa e blu, che si sfideranno. Secondo alcune indiscrezioni la sfida potrebbe essere quella di rivisitare in chiave moderna le ricette della tradizione della Chiana con la cucina alla brace e sui carboni ardenti come terreno di scontro. Non a caso per l’occasione sarà ospite lo chef Errico Recanati, 1 stella Michelin al ristorante Andreina a Loreto (Ancona), tra i massimi esperti di questo tipo di cucina. Fatto sta che la brigata che soccomberà a colpi di bistecche sarà costretta al famigerato pressure test da cui poi dipenderà l’eliminazione prevista in ogni puntata. Insomma: ad ora ogni ipotesi è in campo, non resta che mettersi comodi sul divano e accendere la Tv. Preferibilmente a pancia piena: non escludo che venga l’acquolina in bocca.