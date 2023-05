“Master in storia, design e marketing del gioiello”, ad Oroarezzo la consegna delle borse di studio

Arezzo, 15 maggio 2023 – Saranno consegnate domani, nell’ambito della manifestazione Oroarezzo a Arezzo Fiere, le borse di studio destinate agli allievi del master executive in “Storia, Design e Marketing del Gioiello” dell’Università di Siena.

Le borse, che saranno assegnate a Diana Santamaria, Enrico Valenza, Mirljinda Alitaj, Rebecca Raccagni, sono state messe a disposizione da Confindustria Toscana Sud, Camera di Commercio Arezzo-Siena, CNA Arezzo e Confartigianato Imprese Arezzo. L’assegnazione sarà preceduta dall’incontro, alle ore 9.45 nell’Auditorium, “La formazione dei giovani nel Distretto orafo di Arezzo”.

L’evento sarà aperto dai saluti di Giordana Giordini, Presidente pro-tempore della Consulta dei Produttori Orafi e Argentieri di Arezzo, Massimo Guasconi, Presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena, Roberto Curtolo, Dirigente MIUR presso l’Ufficio Scolastico della Regione Toscana.

“La formazione specialistica post diploma per il settore orafo ad Arezzo” sarà il titolo dell’intervento a due voci fra Aldo Frigeri, Direttore Fondazione ITS TAB e il professor Paolo Torriti, Direttore Master in Storia, Design e Marketing del gioiello.

Seguiranno testimonianze di imprenditori ed esperti di settore, tra i quali Giovanni Raspini, vice-direttore del Master. A seguire si terrà la consegna delle borse. “Con queste borse viene data continuità al sostegno, da parte di importanti realtà, al nostro master, che ogni anno specializza figure professionali sempre più ricercate dal mondo del lavoro. – Spiega il professor Paolo Torriti direttore del corso post-laurea -.

Faccio i complimenti ai borsisti e ringrazio quanti in maniera concreta supportano il corso, non solo con queste borse di studio, ma anche con gli stage e le opportunità di lavoro per i nostri iscritti». Il master, che si tiene a Arezzo, intende formare professionisti capaci di pianificare attività in un mercato sempre più competitivo, dalla nuova figura di orafo, al designer, all’abile artista-artigiano creatore di gioielli.

Tra i docenti del corso ci sono artisti, designer e professionisti tra i più qualificati a livello nazionale e internazionale. Al master si accede con tutte le classi di laurea ed ha la durata di un anno; il prossimo bando uscirà agli inizi del mese di settembre 2023.