Marzi, incarico provinciale dalla Lega

SANSEPOLCRO

Riccardo Marzi (nella foto), vicesindaco e assessore a urbanistica, lavori pubblici ed edilizia del Comune di Sansepolcro, è stato di recente nominato responsabile provinciale "enti locali" della Lega di Arezzo. "Onorato di ricoprire questo incarico di responsabilità – ha commentato – ed è un riconoscimento che arriva dopo un percorso di condivisione con gli amici della Lega che ci ha portato ad individuare molti temi legati allo sviluppo del nostro territorio. Ringrazio la segreteria provinciale per la fiducia riposta nella mia persona, cercherò da subito di fare tutto il possibile per dare il mio contributo; metto a disposizione la mia lunga esperienza di amministratore locale per affrontare le tante sfide che ci attendono. Nel mio percorso politico, cominciato a 19 anni, ho sempre scelto concretezza e determinazione come linee guida. Gli stessi valori che ho ritrovato oggi nella Lega e che mi hanno convinto a rimettermi in gioco". La soddisfazione è palese anche da parte del segretario della Lega Valtiberina, Luca Ciavattini: "Siamo il partito della concretezza e del pragmatismo amministrativo – ha detto – per cui non possiamo che essere contenti per il ruolo assegnato a Marzi. È anche la dimostrazione di come la Lega stia crescendo nel nostro territorio e sia sempre di più un punto di riferimento per tutti i cittadini che si riconoscono nei valori del centrodestra, dei quali proprio Riccardo Marzi rappresenta da anni un punto fermo, non solo a Sansepolcro ma in tutta la Valtiberina". Una figura "forte" anche a livello politico, quindi, quella su cui ora Sansepolcro e la Valtiberina possono contare in ambito provinciale, collocata peraltro all’interno di un partito presente nel governo nazionale.