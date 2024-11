Martina Taddeucci, artista emergente di Montevarchi, incontra gli studenti

Arezzo, 11 novembre 2024 – Questo venerdì 15 novembre, alle ore 10, Martina Taddeucci, giovane artista emergente di Montevarchi, incontrerà gli studenti delle terze medie dell’Istituto Comprensivo Francesco Petrarca. L'incontro, organizzato nell'ambito del progetto di orientamento dell'istituto, offrirà ai ragazzi l'occasione di scoprire il mondo delle arti visive attraverso l'esperienza di una persona che ha saputo trasformare la propria passione in un percorso di crescita personale e professionale. Martina Taddeucci, nata nel 2001 a Montevarchi, è un volto giovane ma già apprezzato nel panorama artistico contemporaneo. Dopo il diploma al Liceo Artistico Piero della Francesca di Arezzo, ha proseguito la sua formazione artistica all’Accademia di Belle Arti di Urbino, dove nel 2023 ha conseguito la Laurea triennale in Pittura. Attualmente è iscritta al Biennio Specialistico in Pittura-Arti Visive Contemporanee della stessa Accademia, e vive e lavora tra Montevarchi e Urbino, esplorando un linguaggio artistico che continua a evolversi. Tra i suoi traguardi più significativi, nel 2019 Martina ha vinto il secondo premio del concorso nazionale “Mai più schiave”, indetto dal MIUR, venendo premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona.

Un riconoscimento importante per un’opera che, affrontando tematiche sensibili come la lotta contro la tratta e lo sfruttamento di esseri umani, ha contribuito a far emergere la sua voce nel dibattito artistico e sociale. Negli ultimi anni, Martina ha partecipato a diverse esposizioni collettive che hanno dato visibilità al suo lavoro. Nel 2021 ha esposto nella mostra "Nei sogni cominciano le responsabilità" presso la Galleria Adele Cappelli di Urbino e, nel 2022, ha portato le sue opere a Montevarchi, nella mostra "Visioni" al Palazzo del Podestà. Nel 2023 è stata selezionata per il Premio Nazionale delle Arti, un’importante rassegna curata dall'Accademia di Belle Arti di Carrara che si concentra sul tema della "cultura materiale e cultura dei materiali". Infine, a luglio 2024, ha partecipato alla mostra "Chiamata alle arti", curata da Mucciaccia Gallery Project a Roma, dove ha avuto modo di confrontarsi con un pubblico più ampio e con altri artisti emergenti. L’incontro con gli studenti di Montevarchi di questo venerdì sarà un'occasione per raccontare la sua esperienza di formazione e le sfide incontrate lungo il suo percorso. Martina parlerà del valore dell’impegno e della passione, fondamentali per chi desidera avvicinarsi all’arte o intraprendere un percorso creativo. Grazie all’esperienza diretta di Martina, i ragazzi avranno l’opportunità di avvicinarsi al mondo delle arti visive con occhi nuovi, ispirati dalla testimonianza di una giovane artista del loro stesso territorio.