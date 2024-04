Martedì l’open day per chi cerca lavoro. Vagnoli: "Facilitiamo domanda e offerta"

Baristi, addetti alla ristorazione, pizzaioli, gelatieri e operatori street food. Sono queste alcune delle figure più ricercate da Ls lavoro e selezione, il servizio di recruiting di Confcommercio che offre la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Per questo martedì è in programma uno speciale Open Day dedicato a uomini e donne, anche senza esperienza, che cercano un impiego come barista/barman, aiuto cuoco/a, cameriere/a, addetto/a banco gelateria, addetto/a banco gastronomia, addetto/a preparazione taglieri, pizzaioli e operatori street food per il fine settimana. I candidati potranno presentarsi muniti di curriculum vitae nella sede aretina di Confcommercio in via XXV Aprile, dalle 9.30 alle 12 qui avranno un primo colloquio con lo staff di LS Lavoro e Selezione al fine di facilitare la profilazione per un potenziale inserimento nelle attività lavorative in cerca di personale. "Con l’arrivo della bella stagione e l’incremento del turismo tante imprese e pubblici esercizi hanno bisogno di figure specifiche da assumere – spiega la responsabile di LS Lavoro e Selezione Sara Vagnoli(nella foto) – il nostro compito è quello di facilitare il match tra domanda e offerta: per questo abbiamo deciso di organizzare un Open Day libero e gratuito. Il nostro staff darà l’opportunità di conoscere interessanti realtà aziendali, valutando i percorsi di carriera più adeguati alle esperienze e aspettative del candidato". L’acquisizione di nuove candidature, da parte di LS Lavoro e Selezione, non si ferma all’Open Day, ma è sempre attiva negli sportelli presenti nelle sedi Confcommercio e nell’apposito sito www.lavoroeselezione.it dove è possibile caricare il proprio curriculum vitae.