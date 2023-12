Marcenando, passeggiata a Marcena alla scoperta dell’arte

Conoscere il borgo di Marcena attraverso l’arte. Un museo a cielo aperto da scoprire camminando, passeggiando da soli o in compagnia, anche in un’occasione speciale come il prossimo week end.

Oggi sabato 9 dicembre, l’Associazione Marcenando l’Arte Cammiando invita appassionati, escursionisti e curiosi a immergersi nel piccolo borgo a dieci chilometri da Arezzo per un’esperienza di arte condivisa.

Sono oltre 120 le opere installate in tre anni di attività e firmate da artisti aretini professionisti, ma anche da chi con pittura e scultura si è cimentato per la prima volta.

Marcenando è oggi una realtà con tre circuiti artistici, nati come reazione al disagio sociale dovuto alla pandemia da Covid con un obiettivo di dialogo e aggregazione, rigenerazione urbana e condivisione di progetti artistici per il turismo.

A un itinerario cittadino si è affiancato un percorso campestre di due chilometri tra oliveti e vigneti in questo periodo dell’anno suggestivi grazie al foliage con i colori caldi dell’autunno.

Il programma di oggi prevede tre visite guidate: dalle 9.30-11.30; quindi 11.30-13.30 e il pomeriggio 15.00-16.30.

Ogni visita sarà condotta da una guida ambientale e farà tappa in paese presso la casa museo Gianlorenzo Palazzi, una piccola depandance carica di colore ed energia con 166 pitture esposte.

Verrà narrata dal figlio della pittrice la storia della scoperta di un tesoro inaspettato e la biografia dell’artista.

La casa museo sarà aperta con orario continuato dalle 9:00 alle 19:00. Per informazioni e prenotazioni delle visite guidate contattare: Michele Fiacchini (393 9232212).