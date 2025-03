Maratona enogastronomica. Chianina e Syrah fa da apripista. Cortona è già piena di turisti

Prosegue con successo anche oggi la maratona enogastronomica di Chianina e Syrah. Complice anche una splendida giornata primaverile il centro convegni Sant’ Agostino è stato preso d’assalto da tanti appassionati ed esperti del settore arrivati a Cortona per la sesta edizione della manifestazione che unisce sotto un unico cappello le due eccellenze enogastronomiche per eccellenza di Cortona. La tre giorni di appuntamenti culinari, cene di gala stellate, meeting, incontri culturali, masterclass, dimostrazioni di cucina, presentazione di attività artigianali legate all’enogastronomia si conclude oggi con un’altra intensa giornata di eventi. L’evento è ideato e organizzato da Terretrusche Events guidato dall’instancabile Vittorio Camorri insieme alla partnership con il Consorzio Cortona Vini e gode del supporto del Comune di Cortona con la collaborazione di Cortona Sviluppo. "Sono davvero soddisfatto ed entusiasta di avere ancora una volta contribuito alla crescita di questa bellissima iniziativa - conferma il primo cittadino di Cortona Luciano Meoni accorso per l’apertura delle iniziative a Sant’ Agostino insieme alla sua Giunta - che unisce le nostre eccellenze enogastronomiche ad arte, storia e cultura. La città ha bisogno di eventi di qualità come questo che portano un pubblico altrettanto eccellente. Il grande entusiasmo e i risultati raggiunti ci spingono a pensare già alla prossima edizione". Particolarmente soddisfatto anche Stefano Amerighi presidente del Consorzio Vini Cortona. "Quest’anno veramente il respiro internazionale si sente", conferma il presidente del Consorzio Vini Cortona Stefano Amerighi. "La presenza di produttori provenienti da Francia, Australia, Sud Africa, Albania, Svizzera e Bulgaria ci fa capire che in questi anni siamo cresciuti enormemente. Abbiamo avuto l’anteprima delle Syrah d’Italia e del mondo a Palazzo Casali. Qui a Sant’Agostino tutti stanno stappando bottiglie per far assaggiare le proprie creazioni. È un’edizione che regala e promette numeri e grandissima presenza". Quanto alla forza del vitigno Syrah come pubblicità del territorio cortonese Amerighi non ha dubbi: "quando io e i miei collegi produttori ci presentiamo in Italia e all’estero dicendo di provenire da questo territorio tutti finiscono la frase riconoscendo il nostro Syrah come elemento distintivo. Questo ci onora e ci fa capire che il lavoro di promozione che abbiamo fatto in questi anni ha dato i suoi frutti". Anche il Consorzio di Tutela ‘Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP rinnova la partecipazione a Chianina e Syrah. "Come il Syrah, coltivato in tutto il mondo ma valorizzato dal marchio ‘Cortona DOC’ - afferma il direttore Andrea Petrini - anche la Chianina ha una diffusione globale, ma solo la certificazione ‘Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP’ ne garantisce l’autenticità e il rispetto del Disciplinare di produzione a tutela dei consumatori. Questa tre giorni a Cortona è una nuova opportunità per ribadire tutto questo e valorizzare il lavoro dei produttori delle due filiere".