Mappa degli eventi sul valore delle materie prime

Nel 2024 a Firenze c’è stato il Festival dell’Acqua, uno fra i principali appuntamenti nazionali incentrati sui temi del servizio idrico: l’argomento al centro del confronto è stato quello della sicurezza dell’acqua del rubinetto. Il Festival dell’Acqua è stato ideato e promosso da Utilitalia, in collaborazione con Publiacqua e Confservizi Cispel Toscana, ed è giunto lo scorso anno all’ottava edizione: non si è trattato solamente di un’occasione importante per gli addetti ai lavori, ma ha coinvolto anche la città con intrattenimenti, eventi artistici e culturali per approfondire la tematica dell’acqua.

L’obiettivo di questi eventi è sensibilizzare i cittadini contro lo spreco dell’acqua, per far capire alle persone quanto in altre parti del mondo essa sia un lusso e non possano permettersi di disperderla. Inoltre, la Regione Toscana promuove diverse iniziative su questo tema, a cui contribuisce con un versamento anche di alte cifre di denaro; tra queste vi sono quelle per "La giornata mondiale dell’acqua", che si svolge il 22 marzo di ogni anno. Questa ricorrenza è stata ideata dalle Nazioni Unite nel 1992, in occasione della Conferenza di Rio de Janeiro per lanciare in tutto il mondo un messaggio di sensibilizzazione, con l’obiettivo di far prestare attenzione all’acqua e alla sua corretta gestione.

Insomma, di iniziative nella nostra regione ce ne sono davvero tante: a voi la scelta su quali aderire, per diventare più consapevoli e informati sull’importanza di questa risorsa!