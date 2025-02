Manuela Raimondi nuova responsabile dello spazio Enel

Arezzo, 20 febbraio 2025 – Manuela Raimondi è la nuova responsabile dello Spazio Enel di Arezzo, in via Giuseppe Garibaldi 97: Raimondi, originaria del territorio fiorentino, è entrata in Enel nel 2003 dove ha fatto un percorso significativo nell’area commerciale, prima al Contact Center e poi nello staff a supporto delle diverse unità operative di Enel Energia, fino a diventare formatrice nonché riferimento per i Punti Enel della macroarea del centro Italia.

Successivamente, Manuela ha lavorato per nove anni come consulente dello Spazio Enel di Firenze, prima di assumere questo importante incarico ad Arezzo. Sposata con Giacomo e mamma di Matilde e Niccolò, amante delle sfide nella vita e nello sport dove si cimenta nelle maratone, Manuela fa dell’affidabilità, dell’entusiasmo e della capacità di fare gruppo i propri punti di forza, qualità che anche sul lavoro le consentono di essere sempre aperta al dialogo e alla proposta di soluzioni utili per i cittadini.

Allo Spazio Enel di Arezzo, aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 8:45 alle 15:00 nonché il venerdì dalle 8:45 alle 12:30, Raimondi guida un gruppo giovane e preparato di 5 consulenti composto da Chiara Giusti Brinchi, Valentina Camici, Laura Morandini, Nico Bulletti e Gessica Conti.

Presso i locali, dotati di ampia sala accoglienza, i cittadini possono ricevere assistenza per le forniture di elettricità o gas, trovare opportunità di risparmio in bolletta ed energetico anche grazie al nuovo “Sportello dell’efficienza energetica” che consente di elettrificare, ottimizzare e rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro con molte soluzioni innovative chiavi in mano.

Nel dettaglio, allo Spazio Enel di Arezzo i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su cc bancario o carta di credito e consulenze personalizzate sulle opportunità di Enel Energia per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo (https://www.enel.it/it/luce-e-gas).

L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All’interno degli spazi Enel è possibile anche sottoscrivere l’offerta Fibra ed usufruire dei nuovi prodotti con il citato sportello dell’efficienza energetica.

Lo Spazio Enel di Arezzo è affiancato da una rete capillare di punti fisici distribuiti sul territorio cittadino e provinciale (https://www.enel.it/spazio-enel/arezzo/) e a livello regionale complessivamente vi sono oltre 90 punti commerciali tra diretti con personale Enel e indiretti gestiti da imprenditori partner. Il responsabile Spazi Enel diretti in Toscana è Lorenzo Bonciani, per gli Spazi Enel Partner è Daniele Rosati.

“Enel si distingue per una forte presenza sul territorio che cerchiamo di rafforzare costantemente; – ha detto il responsabile Spazi Enel Toscana Lorenzo Bonciani, nel presentare Manuela e il team di Arezzo – in una città importante come Arezzo, nonché in un territorio capillare come la provincia aretina, operiamo per essere sempre più vicini ai cittadini e alle attività commerciali attraverso il nostro Spazio Enel che può contare su un gruppo di consulenti preparati e disponibili, coordinati da una team leader motivata e competente qual è Manuela Raimondi.

Questo significa attenzione alle comunità locali e qualità nei servizi che proponiamo, perché vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, al tessuto economico e sociale delle città e dei territori di Toscana, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta, di efficienza energetica e sostenibilità ambientale”.