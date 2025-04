Manifestazioni ed eventi in città. Le modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 16 aprile 2025 – Lunedì 21 aprile in occasione della 23a edizione della corsa podistica “Parcocorsa” la circolazione nelle strade interessate dall'evento subirà le seguenti modifiche: dalle ore 9:45 alle ore 12:00 in viale Buozzi è istituito il senso unico di circolazione in direzione di marcia via Ricasoli - via da Sangallo.

Dalle ore 9:45 alle ore 12:00 limitatamente al tempo strettamente necessario per consentire il passaggio dei partecipanti, è interrotto il transito veicolare nelle seguenti strade: con partenza da via Laschi, via Alda Merini ingresso al parco Pionta, via Alda Merini, via Laschi, via A. dal Borro, nuovo sottopassaggio ferroviario di via B. d'Anghiari, attraversamento di viale dei Carabinieri, attraversamento dei parchi Bisaccioni e Aldo Ducci, via Catenaia, via Marco Perennio, via Dovizi, rotatoria via Mochi, rotatoria viale Santa Margherita, via di San Clemente, via e piazza San Domenico, via Madonna Laura, attraversamento del parco “il Prato”, viale Buozzi, attraversamento di via A. da Sangallo, via Guido Guinicelli, via Fonte Veneziana, via F. Redi, ingresso parco “Villa Severi”, via Calò, via Signorini, via Cagli, via Raffaello Sanzio, attraversamento di viale Giotto, via Benedetto da Maiano, ingresso e attraversamento parco Elsa Rosi Nofri, via degli Accolti, ingresso al parco Pertini, via XXV Aprile, attraversamento di viale Mecenate, via Oriana Fallaci, via Trasimeno, piazza Saione, attraversamento di via Vittorio Veneto, via Rismondo, attraversamento di via Masaccio, parco “Pionta”, via Alda Merini, via Laschi, ingresso al parco del Foro Boario.

Mercoledì 23 aprile, in occasione del progetto “Percorsi di legalità: in scena con la Polizia di Stato", dalle ore 07:00 alle ore 13:30 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in via G. Monaco, (tratto compreso tra l'immissione al piazzale delle Poste) e in piazza San Francesco.

Dalle ore 08:30 alle ore 13:30 è istituito il divieto di transito dei veicoli nella stessa area. Sono inoltre adottate le seguenti modifiche sulla circolazione veicolare nelle strade limitrofe: è invertito il senso di marcia del tratto di via Cavour compreso tra via I. del Lungo e via Carducci; i veicoli in transito in via Cavour, giunti all'intersezione con via De' Pecori, hanno l'obbligo di proseguire la marcia a diritto; i veicoli in transito in via Cavour, giunti all'intersezione con via Carducci, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra; i veicoli in transito in via De' Pecori, giunti all'intersezione con via Cavour, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra.

Venerdì 25 aprile, in occasione del “80° anniversario della liberazione nazionale”, dalle ore 8:00 alle ore 12:30, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti, in via dell'Anfiteatro nel tratto compreso tra via Margaritone e via della Società Operaia; via Margaritone, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il n. 13/B e via dell'Anfiteatro; piazza Poggio del Sole, in entrambi i lati del tratto antistante al palazzo della Prefettura compreso tra via Marconi e via Frà Guittone, meglio evidenziato dalla segnaletica stradale provvisoria in loco; via Frà Guittone, lato antistante piazza Poggio del Sole, nel tratto compreso tra via Eritrea ed il Palazzo della Prefettura.