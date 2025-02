Mania Little Phil. In fila per lo stage con la star di Amici

La sua creatività e le sue performance esplosive lo hanno portato ad essere riconosciuto come uno dei più grandi talenti dell’Hip Hop moderno a livello mondiale e a lavorare con alcune della più celebri star da Mariah Carey a Britney Spears, dai Backstreet Boys a Justine Timberlake. In Italia è popolare grazie ad Academy dove, al fianco di Raffaele Paganini e Luciana Savignano, ha fatto parte della giuria del programma di Rai2. Spesso è ospite di Amici in qualità di giudice incaricato di valutare le performance degli allievi del Talent condotto da Maria de Filippi. Lui è il ballerino e coreografo internazionale Little Phil, testimonial Freddy, Nike e Adidas che sarà presto ad Arezzo per uno stage. Little Phil sarà ospite de La Maison della Danza domenica 2 marzo per un attesissimo evento formativo destinato alle ballerine della provincia di Arezzo, le iscrizioni sono già partite. "L’hip hop è una cultura, un modo di essere, un modo di vivere. Io vivo l’hip hop ogni giorno, mi alzo con l’hip hop, vado a dormire con l’hip hop, faccio la doccia con l’hip hop. Io sono hip hop, dall’abbigliamento alla mentalità e per come vivo la mia vita" ricorda Little Phil ai suoi allievi. Empatia e carisma, l’artista è un vero e proprio mito per i giovani appassionati di Hip Hop. Nato in Belgio già all’età di 8 anni rimane affascinato dal movimento, dalla cultura e dalla danza hip hop e comincia ad allenarsi con i fratelli maggiori, tutti grandi ballerini. Il suo talento gli permette di acquisire notevoli capacità tecniche e fisiche, di sviluppare uno stile unico emergendo nel panorama europeo. Ha lavorato con i grandi nomi della scena dell’Hip Hop americano. La sua grande capacità comunicativa fa sì che durante le lezioni sia uno tra i coreografi piu’ amati dai giovani: i suoi incontri sono sempre molto partecipati dagli appassionati di hip hop e non solo. "Come hanno potuto verificare le tante ballerine che hanno partecipato agli eventi formativi di modern con Oliviero Bifulco, hip hop con Simone Spillo Milani e classico con la maître de ballet Kristina Grigorova, gli stage non sono semplici lezioni di danza; ma esperienze uniche" ricorda il Maestro Roberto Scortecci direttore artistica de La Maison della Danza.

A.B.