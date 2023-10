Mancata proroga del superbonus 110% a Arezzo: Confartigianato: danno per i condomini

AREZZO

"La mancata proroga del superbonus 110% sarà un grave danno per i condomini che in tutta la Toscana e anche nella nostra provincia, hanno già avviato i lavori": a parlare è Giordano Cerofolini presidente provinciale e regionale di Confartigianato Edilizia. "Un vero e proprio calvario per chi ha deciso di ricorrere ad un bonus che negli anni ha subito decine e decine di modifiche. Oggi senza una proroga il rischio è di tenere bloccati i cantieri", aggiunge Cerofolini.

Sotto la lente i numerosi condomini che in questi anni hanno usufruito del bonus per eseguire varie opere di efficientamento e che spesso hanno dovuto dilazionate nel tempo i lavori a causa della mancanza delle materie prime, del riadattamento dei costi a causa del fenomeno inflattivo e delle numerosi variabili burocratiche. In Senato la Commissione ambiente ha bocciato gli emendamenti presentati da Confartigianato che chiedevano una proroga di alcuni mesi per concludere i lavori. "Questo continuo tiro e molla ha messo in difficoltà imprese e famiglie, ma il peggio arriverà ora perché le cose si complicheranno. Da gennaio il bonus scenderà al 70%. Ovviamente rimane sempre aperta la problematica dei crediti incagliati e dei condomini per far fronte alle spese".