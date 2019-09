Arezzo, 3 settembre 2019 - Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate contro la moglie. Con questa accusa è stato allontanto dalla casa familiare un operaio di anni 45, fiorentino, ma residente nel comune biturgense.

La misura cautelare trae origine dalle attività investigative condotte dai carabinieri a seguito della denuncia della donna. E' stato accertato che l’uomo, con condotte reiterate nel tempo, minacciava, insultava e umiliava la coniuge, madre dei suoi due figli minori, non accettando la decisione di lasciarlo ed arrivando in diverse circostanze ad aggredirla fisicamente, offendendone il decoro e la dignità e ponendola in uno stato di sofferenza morale e psichica tale da renderle la vita assolutamente impossibile.

IL SECONDO CASO Nel secondo caso i maltrattamenti e lesioni personali aggravate sono state rivolte contro la madre da un 45enne fiorentino, ma biturgense di adozione, che per oltre un anno ha vessato la donna arrivando anche a picchiarla per farsi dare del denaro per i suoi acquisti. È una storia oltre l’ordinario quella sulla quale i Carabinieri del N.O.R.M. di Sansepolcro hanno lavorato e sono poi intervenuti con una relazione al Tribunale di Arezzo, che ha preso la sua decisione.

Ora l’uomo è stato allontanato dall’abitazione su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Arezzo. A far scattare l’intervento è stata proprio la madre dell’uomo, esasperata per i maltrattamenti subiti e per le continue richieste di denaro da parte del figlio.

Alcuni giorni fa la donna, dopo aver subito una nuova violenza, ha deciso di denunciare il figlio alle forze dell'ordine. Con grande coraggio la donna si è presentata negli uffici della Compagnia Carabinieri ed ha denunciato le angherie subite. Nella relazione, predisposta dai militari ed inviata alla procura della Repubblica di Arezzo, sono descritti decine di episodi accaduti negli ultimi 12 mesi.

Continua senza soluzione di continuità l’attività di contrasto al fenomeno della“violenza di genere” da parte dei Carabinieri del N.O.R.M. di Sansepolcro. Infatti negli ultimi giorni sono state eseguite due ordinanze di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura della Repubblica che avvalorava conclusioni investigative dei militari operanti: