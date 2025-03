Malpighi Stand Up serata comica con Chiara Cami

Dopo il fortunato esperimento di febbraio, che ha visto il salone di Malpighi Hub pieno di curiosi avventori ogni giovedì del mese, i ragazzi di Arezzo che Spacca, Farrago e tutti i volontari del centro comunale hanno organizzato un altro mese di fuoco tra musica, cinema e arte declinata in ogni sua forma.

Rimane la cadenza settimanale al giovedì sera, per accompagnare al fine settimana il pubblico già rilassato e coccolato, più qualche irripetibile novità fuori programma. Domani giovedì 20 marzo, torna Malpighi Stand Up, l’irriverente serata comica con ospite speciale questa settimana Chiara Cami. La settimana di programmazione prosegue poi domenica 23 marzo, quando ci sarà invece Malpighi Drink & Paint con l’artista Filippo Gallorini. Il mese di appuntamenti propone per domenica 27 marzo, il ritorno di Malpighi Sofa, la storica rassegna di musica live, fiore all’occhiello del centro, con ospite speciale Missey.