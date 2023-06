Maggiolata, vince Via dell’Amore Grifo d’oro dopo venti anni La presidente: "Lavoro di squadra"

di Luca Amodio

Lucignano è giallorossa. Il carro più bello è l’Illuminazione", un tributo al secolo delle rivoluzioni e dell’illuminismo racchiuso in quattro scene: la rivoluzione francese e quella industriale ma anche il tema della scienza e della cultura, con Newton e Mozart rappresentati sul loro carro di fiori.

E’ stato questo il tema scelto dal rione di Via dell’Amore, sulla traccia "Scene del ‘700" che ha caratterizzato l’84 esima edizione, quella della ripartenza definitiva con cui nel borgo della Valdichiana è tornata la vecchia formula con la competizione e la sfida.

Così, dopo un digiuno di oltre 20 anni, dal 2002, i giallorossi hanno stretto tra le loro mani l’ambito Grifo d’oro. "Dopo lacrime e gioia, viviamo un’emozione indescrivibile, quasi non ci crediamo", ci racconta Desy Bardelli, presidente del rione Via dell’Amore, "come presidente voglio ringraziare fortemente tutto il mio rione, insieme ci divertiamo e ci vogliamo bene, siamo un gruppo meraviglioso dove ognuno ci mette lavoro e dedizione e anche se siamo arrivati stanchi ne è valsa davvaero la pena". "Abbiamo studiato il secolo del Settecento dalla A alla Z: abbiamo fatto una scelta accurata nei minimi particolari, sia per quanto riguarda i personaggi sia per la realizzazione di abiti che per le acconciature e i trucchi", spiega Bardelli.

"Lucignano stasera è ancora più bella, splende di una luce che non avevo mai visto", ha detto Antonio Mazzeo, presidente del consiglio della Regione Toscana, che ha fatto visita a Lucignano per il gran finale della manifestazione.

"Un forte segno identitario, un’intera comunità lavora per la buona riuscita della Maggiolata che richiama tanti turisti che vengono a scoprire arte, storia e bellezza di uno dei Borghi più belli d’Italia", ha osservato Mazzeo. La serata si era aperta con la parata dei gruppi storici e folcloristici alternati dai carri illuminati dal chiarore di luna.

Poi dopo il primo giro, ecco la "battaglia dei fiori": i rionali sono saliti sulle loro creazioni facendosi guerra lanciandosi quei 60mila fiori usati per le loro creazioni. Uno spettacolo. Grande soddisfazione ed emozione anche per il sindaco Roberta Casini. "Voglio fare i complimenti a chi ha vinto, a tutti i cantieri che hanno realizzato opere meravigliose, ma il ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato per rendere speciale questa edizione della Maggiolata, facendo trionfare Lucignano".