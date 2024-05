Maggio, scatta il weekend di eventi. Celebrazioni religiose e feste rionali

di Luca Amodio

The show must go on. Altro giro altra corsa, non vale soltanto per le giostrine in Piazzale Garibaldi ma anche per il Maggio Castiglionese che si prepara ad un altro fine settimana di iniziative con tanti eventi di qua e di là. "Finora sta andando molto bene – commenta Pierpaolo Mangani, dell’ufficio turismo del Comune – soprattutto l’inaugurazione, peccato per il primo maggio che ha piovuto, anche se il fine settimana scorso abbiamo recuperato. Domenica scorsa è stata una giornata con ottimi risultati anche grazie ai tanti eventi: mercatino delle Pulci, raduno delle Bande e la fiera agro alimentari, senza dimenticare il Valdichiana Wine Festival e la giornata Agreste con il Rione di Porta Romana".

E questo fine settimana? In verità si è già iniziato: prima con i festeggiamenti di San Michele Arcangelo di ieri l’altro che hanno portato in Piazza del Collegio tantissimi castiglionesi che si sono radunati per festeggiare, brindare e guardare insieme i tradizionali fuochi d’artificio.

E poi ieri c’è stato l’attesissimo match tra sindaci e preti. Venendo a questo fine settimana, oggi proseguono le feste parrocchiali con la festa della Comunità di Noceta con gli appuntamenti alle 17,30 con la messa in ricordo dei defunti e poi, sempre alla Noceta, ci sarà una processione e una merenda al circolo. Domenica sarà anche la volta delle feste biancocelesti del Rione Cassero con la Festa di Santa Croce molto sentita dai rionali: si inizia con una colazione casereccia alle 9, poi una merenda rustica alle 17,30 e infine la messa alle 19. Sabato e domenica spazio alla seconda prova regionale di ginnastica ritmica Csen Toscana al Palazzetto Meoni che attirerà tantissimi amanti dello sport. Per il resto prosegue l’allestimento floreale per il centro storico, la mostra del circolo fotografico, "Riflessi urbani", la mostra "Propaganda! L’Italia dal ventennio alla Repubblica" e la mostra "Intrecci" alla cripta della chiesa di Sant’Angelo al CAssero. Stamani alle 11 ci sarà la parata di Primavera organizzato dall’istituto comprensivo Citta di Castiglioni, mentre domani va in scena il ciclismo con la Coppa Città . Per finire spazio agli amanti della camminata con il Gran Tour della Valdichiana che prenderà il via alle 16 mentre alle 18 ci sarà un momento conviviale in Piazza del Municipio.