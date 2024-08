Magazzini a fuoco a Monte San Savino, ferito per salvare macchinari

Monte San Savino (Arezzo), 13 agosto 2024 - Incendio a Monte San Savino (Arezzo) la notte scorsa ad alcuni capannoni utilizzati come magazzino. Per mettere in sicurezza alcuni macchinari un 26enne è caduto e si è ferito tanto da dover esser trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Arezzo. Sul posto i pompieri oltre al 118 chiamato per portare soccorso al 26enne. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco ed è in corso la valutazione dei danni subiti dalle strutture interessate, in modo da poter quantificare a quanto ammontano esattamente i danni. Indagini sono in corso da parte di carabinieri e vigili del fuoco per stabilire invece l'origine del rogo.