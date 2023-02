Madonna del Conforto, torna la folla in Duomo Video del Vescovo per lanciarla: "Vi aspetto"

di Alberto Pierini "Finalmente ci siamo, vi aspetto": Andrea Migliavacca è alla prima Madonna del Conforto della sua vita. La prima da Vescovo: era atteso un anno fa ma gli impegni gli impedirono di essere in Cattedrale. Ma oggi è la sua casa e la porta l’ha voluta aprire addirittura alla vigilia. Si è girato un video da solo, sulle colline e sullo sfondo di uno scorcio quasi indecifrabile: per dare appuntamento a tutti. Oggi, alla festa del suo debutto. Uno dei lampi tecnologici di un Vescovo immerso nella comunicazione e aperto ai nuovi mezzi. Anche se scoprirà per primo che almeno il 15 febbraio non c’è bisogno di inviti. La festa torna nei suoi panni. Quelli della tradizione, mai abbandonati neanche negli anni del Covid. Ma anche quelli della grande folla. La prima edizione normale dopo la bufera. Bufera della quale rimarrà appena una traccia: le transenne all’esterno sorta di guida per raggiungere il portone lungo via Ricasoli. Forse non più indispensabile, fino ad un anno fa evitava gli assembramenti e divideva le code. Ma la Diocesi e la macchina della sicurezza hanno deciso di confermarlo. Da una parte i fedeli diretti alla cappella della Madonna del Conforto, specie per la Benedizione dei...